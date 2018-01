Wehr Tischtennisclub Wehr steht glänzend da

Tischtennisclub Wehr bilanziert ein ausgesprochen gutes Jahr.

Wehr (gsl) Was für ein Jahr für die Tischtennisspieler beim TTC Wehr – durchweg gutes spielerisches Können und eine ausgezeichnet organisierte südbadische Meisterschaft als Ausrichter. Der Vorsitzende Hans-Peter Kima war bei der Hauptversammlung rundum zufrieden mit der Vereinsarbeit. Bei den Neuwahlen am Freitagabend im Restaurant "Drei König" wurden alle Funktionsträger bestätigt.

Der Wehrer Tischtennis-Club ist mittlerweile das Schwergewicht in der Jugendarbeit im ganzen Bezirk geworden. "Wir ernten die ersten Früchte intensiver Nachwuchsarbeit", freute sich Kima und konnte das aus belegen. Die vier Spieler der 1. Jugendmannschaft sind Herbstmeister in der Bezirksliga, die zweite steht auf dem zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga. Bei den beiden Schülermannschaften ein ähnliches Bild: gute Platzierungen in deren Ligen.

30 Kinder und Jugendlichen sind im Verein aktiv. Philipp Bögle hatte als stellvertretender Jugendwart gleich das passende Resümee parat, "besser kann es gar nicht laufen". Als Kassierer Hans-Peter Schmid seinen positiven Bericht abgab, war wiederum das Augenmerk auf die Kostenseite bei der Jugendarbeit gelenkt.

6000 Euro pro Jahr, "aber es lohnt sich", so Schmid. Der Verein musste im vergangenen Jahr keine Strafgebühren an den Bezirksverband abführen, einzig wegen der guten personellen Ausstattung bei Turniermeldungen.

Fast ein gleiches Bild bei den Mannschaften der gestandenen Spieler. Trotz Abstieg aus der Landesliga in der letzten Saison, greift die 1. Mannschaft derzeit wieder ganz weit vorne in der Bezirksliga an. Da ist sich Carsten Kuck in seinem Fazit sicher, "wir haben Chancen". Die zweite Mannschaft ist im oberen Mittelfeld in der Kreisklasse weiterhin trotz holprigem Saisonstart, gut dabei.

Wehr trainiert mittwochs ab 17.30 Uhr in der Talschulhalle und freitags ab 17.30 Uhr in der Seebodenhalle. Kontakt über den Vorsitzenden Hans-Peter Kima unter der Telefonnummern 07762/42 95 oder im Internet (www.ttc-wehr.de).