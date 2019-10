von Ernst Brugger (ebr)

Eine große Resonanz fand am Mittwoch der literarisch-musikalische Leseabend mit dem Autor Karl-Heinz Ott im Stadtmuseum. Die Mediathek der Stadt und die Buchhandlung Volk präsentierten vor rund 70 Besuchern den Freiburger Autor und sein neues Buch „Rausch und Stille – Beethovens Sinfonien“. Ein tiefgreifendes Werk über Ludwig van Beethoven und seine sinfonische Kompositionen und eine Lesung über und mit Musik.

Außergewöhnliche Musik

Mit seinem lebhaften Lese- und Erzählstil und mutigen Vergleichen mit anderen Komponisten gelingt es Ott, auch dem Laien aufzuzeigen, warum Beethovens Musik so außergewöhnlich ist. Die neun Sinfonien von Beethoven seien Meilensteine in der Musikgeschichte – und was an dem hoch begabten, taub gewordenen Komponisten das Besondere sei und in seinen Sinfonien weiterlebe. Nie zuvor habe reine Instrumentalmusik einen so vielschichtigen und klanggewaltiges Universum erschaffen. Ott umgeht die oft trockene Art der musikalischen Wissenschaft und erzählt lebhaft von dem Rausch, in den Beethovens Sinfonien versetzen.

Musikalische Lesung

Otts philosophische Exkurse zwischen den einzelnen Werkbeschreibungen entwickeln einen faszinierende Beethoven, den der Autor auch am Klavier spielend zu erklären weiß. Er spürt dabei der Wirkung der Sinfonien durch die Jahrhunderte nach und klärt auf, warum diese Musik von Beethoven einen solchen Sog entfalten konnte. Der Autor las Sequenzen aus seinem Buch und erzählte, einige Passagen auch zusammenfassend, die Bedeutung der Musik mit der Literatur. Ott entpuppte sich dabei nicht nur als versierter Autor sondern auch als ausgesprochener Musikexperte.

Mehrfach ausgezeichnet

Für seine Werke ist der Freiburger schon mehrfach ausgezeichnet worden. 1999 mit dem Friedrich-Hölderlin-Förderpreis und 2012 mit dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Hohe Aufmerksamkeit fand auch sein Buch „Tumult und Grazie“ über Leben und Wirken von Georg Friedrich Händel. Im Stadtmuseum bot Ott eine überaus unterhaltsame musikalische Lesung, die oft auch Heiterkeit hervorrief und die wohl kein Besucher enttäuschte. Das Buch ist im renommierten Verlag Hoffmann und Campe erschienen und auch in der Buchhandlung Volk erhältlich.