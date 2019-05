10.478 Wehrer konnten am Sonntag ihre Stimme abgeben. Wir zeigen Ihnen in Bild und Video, was rund um die Europa- und Kommunalwahl in Wehr passiert – von den Vorbereitungen bis zu den Ergebnissen. Am heutigen Montag folgt die Auszählung der Gemeinderatswahl.

Kaffee für die Wahlhelfer: Nachdem am Sonntag bis nachts um 2 Uhr die Kreistagswahl ausgezählt wurde, geht es am Montag mit der Gemeinderatswahl weiter.| Bild: Monika Olheide