10.478 Wehrer können am heutigen Sonntag ihre Stimme abgeben. Wir zeigen Ihnen in Bild und Video, was am Tag der Europa- und der Kommunalwahl in Wehr passiert – von den Vorbereitungen bis zu den Ergebnissen.

Wer wählen möchte, muss etwas Geduld mitbringen: Immer wieder bilden sich im Wahllokal in der Gemeinschftsschule Schlangen. | Bild: Monika Olheide