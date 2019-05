von Justus Obermeyer und Monika Olheide

Sonntag

23.15 Uhr: Wir verabschieden uns nach einem langen Wahltag. Morgen Vormittag geht es an dieser Stelle weiter.

23.00 Uhr: Ausdauer beweisen die Wehrer Wahlhelfer. Aktuell sind acht der 13 Bezirke ausgezählt. Die Freien Wähler bleiben vorn mit 27,1 Prozent. Spitzenkandidat Bürgermeister Michael Thater hat bislang 1389 Stimmen. Die FDP erhält 21,7 Prozent. Altbürgermeister Klaus Denziger erhält bei diesem Zwischenstand 1997 Stimmen. Die CDU holt etwas auf und erreicht 20,6 Prozent. Auf dieser Liste entfallen auf Paul Erhart 1217 Stimmen. Die SPD erreicht 10,2 Prozent. Unter den Kandidaten vorn ist Karin Gallmann mit 384 Stimmen. Die Grünen liegen nach acht Wahlbezirken bei 14,4 Prozent. Die meisten Stimmen erhielt Vito Doria mit 583. Die beiden AfD Kandidaten vereinen 6,1 Prozent der Stimmen auf sich. 521 Stimmen erhält Matthias Jehle.

Bild: Obermeyer, Justus

Mit deisem Ergebnis würden Freie Wähler, FDP, CDU, Grüne und SPD jeweils einen Kreistagssitz zugesprochen bekommen. Aber noch ist es zu früh, um über mögliche Sitzverteilungen zu spekulieren. Denn es wird sich mit Sicherheit noch einiges am Ergebnis ämdern. Ein verlässliches Ergebnis wird es erst geben, wenn alle Wahlbezirke in Wehr und Rickenbach ausgezählt sind.

22.26 Uhr: Mittlerweile sind sechs Wahlbezirke ausgezählt. Die FDP liegt noch immer auf Platz zwei mit 23 Prozent der Stimmen. 26,7 Prozent erhalten die Freien Wähler.

21.55 Uhr: Vier Wahlbezirke von 13 sind bei der Kreistagswahl ausgezählt. Vorne liegen die Freien Wähler mit 26,2 Prozent, dahinter die FDP mit 23,2 Prozent. Es reihen sich ein: CDU (19,5 Prozent), Grüne (14,4 Prozent), SPD (9,7 Prozent) und AfD (7,1 Prozent).

zent21.19 Uhr: Das erste Kreistagsergebnis kommt aus dem kleinsten Wehrer Wahllokal in der Rota Verpackungstechnik.

Bild: Obermeyer, Justus

Von Wahlparty keine Spur: Im Bürgersaal verfolgen nur wenige Wehrer die Ergebnisbekanntgabe.

Video: Obermeyer, Justus

20.34 Uhr: Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl lag bei 54,8 Prozent.

20.25 Uhr: Das Wehrer Ergebnis der Europawahl steht fest und wird im Bürgersaal bekannt gegeben. Die großen Verlierer heißen auch in Wehr CDU mit 29,8 Prozent (-9,1 Prozentpunkte) und SPD mit 14,7 Prozent (-10,8 Prozentpunkte). Die Grünen erhalten 22 Prozent der Stimmen (+10,6 Prozentpunkte) und die AfD 11 Prozent (+5,3 Prozentpunkte). Dahinter die FDP mit 6,1 Prozent, Die Linke mit 3,6 Prozent und die Freien Wähler mit 3,9 Prozent. Auf Sonstige Parteien entfallen 9,0 Prozent der Wehrer Stimmen.

Bild: Obermeyer, Justus

20.07 Uhr: Die Auszählung der Stimmen für die Kreistagswahl läuft. Wir haben heute Mittag schon mal etwas genauer auf das Thema geschaut.

Video: Obermeyer, Justus

19.35 Uhr: Nach der Auszählung der Europawahl beginnt in einigen Wahlbezirken nun schon die Auszählung der Kreistagswahl. Hier hatten die Wähler fünf Stimmen und eine Kandidatenauswahl auf sechs Listen.

19.20 Uhr: Noch heute Abend folgt die Kreistagswahl nach der Auszählung der Europawahl. Erst morgen geht es dann an die Stimmzettel für die Gemeinderatswahl.



19.15 Uhr: Die Wahlbeteiligung liegt inklusive der Briefwahl laut Wahlleiter Stefan Schmitz für die Europawahl bei 55 bis 60 Prozent. Das wäre deutlich mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren. 2014 lag sie bei der Gemeinderatswahl bei 45,8 Prozent.

19.01 Uhr: Bei der Europawahl haben in Wehr wohl alle Parteien auf dem 94 Zentimeter langen Wahlzettel Stimmen bekommen.

Video: Obermeyer, Justus

18.35 Uhr: Die Auszählung der Europawahl läuft. In der Stadthalle wird die Briefwahl ausgezählt.

Bild: Obermeyer, Justus

Video: Obermeyer, Justus

Bei der Europawahl ist die Auszählung noch recht einfach, da jeder Wähler nur eine Stimme hat. Nachdem die Anzahl der registrierten Wähler mit der Zahl der abgegebenen Stimmzettel abgeglichen wurde und die ungültigen Stimmzettel aussortiert wurden, beginnt das Sortieren nach Parteien.





18 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen. Für die Wahlvorstände bedeutet dies einen formalen Akt: Um Punkt 18 Uhr werden die Türen ganz kurz geschlossen. Wenn dann auch die letzte Stimme in der Urne liegt, wird die Tür wieder geöffnet. Denn die Auszählung ist natürlich öffentlich.

Video: Obermeyer, Justus

In allen Stimmbezirken sind die Wahlvorstände jetzt vollständig. Für die rund 100 Wahlhelfer beginnt nun ein wahrer Auszähl-Marathon. Das letzte Ergebnis wird erst am Montagnachmittag erwartet.

In der Stadthalle warten die Auszähl-Teams auf die Stimmzettel. | Bild: Obermeyer, Justus

17.40 Uhr: Langsam steigt die Spannung.

Noch 20 Minuten haben die Wähler Zeit ihre Stimmen abzugeben. Jeder dritte Wehrer wählt übrigens in der Stadthalle. Hier sind nämlich drei der insgesamt neun Wahllokale. Zwei sind in der Gemeinschaftsschule, zwei in Öflingen, jeweils eins im Kindergarten Klostermatt und das kleinste im Foyer der Firma Rota Verpackungstechnik in der Kreuzmatt.

Natürlich gibt es auch wieder eine Wehrer Wahlparty: Im Bürgersaal werden die einlaufenden Ergebnisse auf Leinwand übertragen. Übrigens nicht nur die Wehrer Ergebnisse, mit der TV-Übertragung ist man hier stets über alle aktuellen Entwicklungen informiert. Vertreter der Wehrer Parteien werden die Ergebnisse natürlich gleich kommentieren und einordnen.



Die Kreistagswahl wird nach der Europawahl ausgezählt. „Eine interessante Wahl“, sagt Redakteur Justus Obermeyer und hat eine Prognose gewagt:

16.32 Uhr: „Aktuell dürfte die Wahlbeteiligung bei etwa 40 Prozent liegen“, sagt Wahlleiter Stefan Schmitz. Er schränkt aber ein: „Bei dieser Zahl ist die Briefwahl allerdings noch nicht berücksichtigt.

Bild: Olheide, Monika

Gemeinsam mit Simone Oßwald ist Schmitz bei der Gemeinschaftsschule vorgefahren. Die beiden schauen in den Wahllokalen vorbei und haben auch eine kleine Stärkung für die Wahlhelfer dabei.

Bild: Olheide, Monika

15.16 Uhr: Nun sind es nicht mehr ganz drei Stunden, die die Wahllokale geöffnet haben. Noch etwas Zeit, sich über die Zahl der Wahlberechtigten zu wundern. Denn an den Gemeinderatswahlen dürfen 10.452 Wehrer teilnehmen, an den Kreistagswahlen sogar 10.478. Aber woher kommt diese Differenz? Ganz einfach: 26 Bürger sind in den vergangenen drei Monaten aus dem Kreisgebiet nach Wehr gezogen und sind deshalb bei der Kreistagswahl wahlberechtigt, nicht aber bei der Gemeinderatswahl. Bei der Europawahl ist Volljährigkeit Pflicht.

Bild: Olheide, Monika

12.05 Uhr: Die Sonne scheint noch immer über Wehr und Öflingen. Auch wenn erste Gewitterwolken aufziehen, sind die Wahllokale gut besucht. Im Altbau der Gemeinschaftsschule bilden sich teils Schlangen, die Wähler müssen bis zu zehn Minuten warten, bis sie ihre Stimmen abgeben können.

Bild: Olheide, Monika

Ärgerlich darüber ist aber niemand: „Es ist wirklich toll, dass so viele Menschen wählen gehen“, hört man von den Wartenden. Ob das ein Hinweis auf eine hohe Wahlbeteiligung sei? Dafür ist es vor 14 Uhr noch zu früh.

Auch Wehrs Bürgermeister Michael Thater – selbst Kandidat auf der Liste der Freien Wähler für den Kreistag – sucht das Wahllokal in der Mittagszeit gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter auf.

Bild: Olheide, Monika

Die ersten Wähler fanden sich bereits kurz nach der Öffnung des Wahllokals im Altbau der Gemeinschaftsschule ein. Es ist eines von insgesamt neun Wahllokalen in Wehr und Öflingen, das heute geöffnet hat. Rund 1200 Wehrer sind im Stimmbezirk des Wahllokals 001-02 wahlberechtigt.

Auch Redakteurin Monika Olheide wählt in der Gemeinschaftsschule. | Bild: Rüttnauer

08.00 Uhr: Wahlvorstand Günther Hierholzer war der erste, der in der Gemeinschaftsschule seine Stimmen abgibt.

Video: Olheide, Monika

Bevor ein Wähler seine Stimme abgeben darf, prüfen Cedric Kruse und Celine Kaiser die Liste der Wahlberechtigten. Den Stimmzettel für die Europawahl gibt es erst im Wahllokal. Stephanie Schwarz überreicht die drei Umschläge, in die die Stimmzettel eingelegt werden müssen.

Video: Olheide, Monika

Das Team im Wahllokal ist bereit. Die Aufgaben sind klar verteilt.

Bild: Olheide, Monika

Pünktlich um 8 Uhr ist das Wahllokal geöffnet.

Bild: Olheide, Monika

Nicht alle Wähler dürfen drei Wahlumschläge einwerfen. Bei der Kommunalwahl, also der Stimmenabgabe für die Kandidaten für den Wehrer Gemeinderat und den Waldshuter Kreistag, beträgt das Mindestalter 16 Jahre. Bei der Europawahl müssen die Wähler 18 Jahre alt sein.

Video: Olheide, Monika

Sonntagmorgen, 7.50 Uhr: Jetzt wird es ernst: Willi Rüttnauer verschließt die drei Wahlurnen. Wahlvorstand Günther Hierholzer überprüft, ob auch alles ordnungsgemäß eingerichtet ist. Die Wahl muss allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim sein – diese Wahlrechtsgrundsätze gelten in jedem Wahllokal.

Bild: Olheide, Monika

Freitag: Einrichtung der Wahllokale

Am Freitagnachmittag sind Wahlleiter Stefan Schmitz und Simone Oßwald in Wehr unterwegs. Sie bereiten die neun Wehrer Wahllokale vor.

Nachdem das Wahllokal in der Firma Rota Verpackungstechnik im Hemmet vorbereitet ist, fahren Schmitz und Oßwald bei der Gemeinschaftsschule vor.

Bild: Olheide, Monika

Drei verschiedene Wahlumschläge in ausreichender Zahl, Informations-Aushänge und Utensilien zur Befestigung: Die Rathausmitarbeiter bringen einiges mit.

Bild: Olheide, Monika

Bei der Europawahl sind nur 9270 Wehrer wahlberechtigt – hier muss man mindestens 18 Jahre alt sein, um eine Stimme abzugeben. Bei den Kommunalwahlen sind auch die 16-Jährigen schon wahlberechtigt.

Die Wahlurnen stehen im Altbau der Gemeinschaftsschule bereit.

Video: Olheide, Monika

Auch die Wahlkabinen werden eingerichtet. Hier in der Gemeinschaftsschule wird es zwei geben.

Bild: Olheide, Monika

Auch das Drumherum muss stimmen: Stefan Schmitz hängt die Allgemeinen Informationen für die Wähler auf. „Es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass Bürger auf dem Rathaus bei mir angerufen haben, um sicher zu gehen, dass sie keinen Fehler beim Ausfüllen der Stimmzettel machen.“

Bei der Europawahl gilt es nur eine Stimme zu vergeben. Doch die Auswahl an Parteien ist deutlich größer.

Bild: Olheide, Monika

Ein letzter Blick, ob auch nichts vergessen wurde.

Bild: Olheide, Monika

Simone Oßwald und Stefan Schmitz sind zufrieden. Dieses Wahllokal ist eingerichtet.

