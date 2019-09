von Ernst Brugger

Eine Ausnahmeerscheinung aus der Welt des Blues und Boogie begeisterte im Bürgersaal in Wehr: der jetzt in Freiburg lebende Thomas Scheytt. Der geborene Schwabe gehört seit Jahren zu den besten Pianisten der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Mit seinem hohen pianistischen Können und einer überaus großen Ausdrucksvielfalt eroberte er sich stehende Ovationen der etwa 50 Konzertbesucher buchstäblich im Sturm.

Auch bei seinem dritten Konzert in Wehr entlockte Thomas Scheytt – jetzt am Steinway-Flügel – immer wieder Perlen der Klaviermusik. Tags zuvor noch in Zürich, hatte er zum Auftakt im Bürgersaal als Hommage an Wehr eines seiner Stücke mit „Herbstabend im Alten Schloss in Wehr“ betitelt. Und schon beim nächsten, eigenen Titel „Flying Fingers“, als seine Finger wahrlich über die Tasten flogen, spielte er sich richtig warm. Frenetischer Applaus und Bravo-Rufe spornten ihn zu der Feststellung an: „Ihr seit aber super drauf.“ Thomas Scheytt bezieht sein Publikum gerne mit ein. Seine launigen Ansagen würzte er mit heiteren Episoden aus seiner Jugend und Karriere, die die Besucher mehrfach zum Schmunzeln brachten.

Bei einem Ausflug in den Blues bewies der Tastenakrobat, dass er nicht nur in schnellen Boogies, sondern auch in gefühlvollen Bluesstücken durch seine ausgereifte Spielkultur und sein ungewöhnliches Gefühl überzeugen kann. Der zweifache Gewinn des German Blues Award 2015 in den Kategorien „Bestes Piano“ sowie „Bestes Duo“ verhalfen dem Piano-Virituosen zu hohem Ansehen. Zudem ist er auch ein hervorragender Blues- und Boogie-Komponist. Gut die Hälfte seines Repertoires stammt aus seiner Feder. So auch der „Ticino-Boogie“ sowie der Hiramus-Boogie“, in dem Thomas Schreytt den Steinway zum Abschluss des ersten Konzertteil nahezu zum Tanzen brachte, wobei es die Besucher fast nicht mehr auf den Sitzen hielt.

Mit weiteren expressiven Eigenkompositionen glänzte der Meisterpianist im zweiten Teil, wie mit „Out Of The Dark“, in der er mit Tiefsinnigkeit die vergehende Dunkelheit der Nacht in einen strahlenden Sonnenaufgang den Tasten entlockt. Der folgende „Morning-Dance“ ist die logische Fortsetzung in einem schönen Tag, den Thomas Scheytt ebenso gefühlvoll interpretierte. Tosender Beifall auch nach dem Jazzstandard „Georgia On My Mind“, ein faszinierendes Lied des legendären Ray Charles, in der Piano-Version des Freiburgers. Dass er sich in der Breisgaumetropole wohlfühlt, beweist seine Eigenkomposition „Flower-Street-Express“, eine Hommage an die Freiburger Blumenstraße, in der er lebt.

Den schier nicht enden wollenden Beifall honorierte der Melodienzauberer mit zwei Zugaben. Beim Gospel „Put Your Hand In The Hand“ klatschte das Publikum begeistert mit, während der Pianokünstler die Tasten nahezu streichelte. Mit „Summer-Night“ verabschiedete er sich und seine begeisterten Besucher in einen ausklingenden Spätsommerabend. Nicht ohne vorher noch die wunderbare Akustik im Bürgersaal und die hervorragende Organisation des neuen Wehrer Kulturamtsleiters Frank Wölfl hervorzuheben.