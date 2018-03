Wehr Theater in Wehr: Theaterverein Zeitschleuse will Vorbehalte gegen Fremde abbauen

Theater in Wehr: Theaterverein Zeitschleuse will Vorbehalte gegen Fremde abbauen

Der Theaterverein Zeitschleuse überzeugt mit der Aufführung "Fremde Begegnung" in der Stadthalle in Wehr. Kinder und Jugendliche bringen ein schwieriges Zeitthema einfühlsam auf die Bühne.

"Fremde Begegnung" als Theaterstück in der Stadthalle am Sonntagnachmittag aufgeführt, hat nicht ganz so viele Besucher bekommen. Dennoch, die Anwesenden waren von der Aufführung der Kinder- und Jugendtheatergruppe vom Theaterverein Zeitschleuse angetan. Der Applaus war für die Ühlingen-Birkendorfer Kids deutlich. Eine gelungen Inszenierung mit einem schwierigen Zeitthema als Theatervorlage von der Todtmooser Erika Buhr und in der Interpretation von Tochter Corinna Vogt.

24 junge Schauspieler waren gleichzeitig auch Musiker und Tänzer, die gekonnt die Integration von Flüchtlingskindern und deren Ängste und Hoffnungen auf die Bühne brachten. Das schlichte Bühnenszenario war zwischen Klassenzimmer und Stuhlkreis.

Typische Szenen aus dem Schulalltag mit anfänglich viel Geschnatter und Schabernack untereinander. Dann die Klassenlehrerin, akkurat grüßen die Schüler, und der Beginn von Frontalunterricht setzt ein. Der Satz "Fremde Kinder leben in unserem Dorf" ist von der Tafel abzuschreiben. Ein kurzer Abriss von Fluchtursache und -gründe wird katheterhaft von der Lehrerin doziert. Die Reaktionen in der Schulklasse werden da bereits als ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft hörbar. Aus den Kindermündern werden Worte ihrer Eltern wiedergegeben; manch abfällige Bemerkungen treten zu Tage. Auch die Handlungen einzelner Schulkinder werden nicht beschönigt. Besänftigend wird in der Inszenierung auf das Stilmittel der musikalischen Ballade zurückgegriffen. Die Rolle von Kindern mit Fluchterfahrung wird dramaturgisch durch Liedtexte eingefügt. Nicht mit moralisch erhobenem Zeigefinger, eher mit der kindlichen Unbefangenheit wird vorgeführt, wie ein gemeinsamer Weg gangbar wird. Das Bröckeln der Vorbehalte gegenüber Fremdem und Unbekannten nimmt seinen Lauf. Am Schluss kommt "Bruder Jakob" anfänglich auf Deutsch, später dann auch auf Arabisch und kumuliert im beliebten Kanon, mit weiteren Sprachen fächert sich das Thema auch auf andere Kulturkreise aus.

Auf Einladung vom städtischen Kulturamt gastiert die Theatergruppe in Wehr. Es ist bereits die dritte Aufführung, nach Tiengen und Grafenhausen. In Häusern, Lauchringen und Birkendorf sind die kommenden Auftritte. Eine große Unterstützung hat das Stück durch das Netzwerk Integration und dem Café International erhalten. Die Pause wurde genutzt, um die Eindrücke auszutauschen.