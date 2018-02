Wehr Thater will städtische Sozialwohnungen bauen

Wehrer Bürgermeisterwahl 2018: Wahlkampfauftakt von Amtsinhaber Michael Thater vor kleinem Publikum

Die Stadt Wehr reagiert auf den anhaltenden Wohnraummangel und steigt im kommenden Jahr wieder verstärkt in den sozialen Wohnungsbau ein. Dies erklärte Bürgermeister Michael Thater am Montagabend in einer Wahlkampfveranstaltung zur Bürgermeisterwahl am 25. Februar. Dazu will Thater 2019 ein städtisches Baugrundstück von etwa 1000 Quadratmetern zur Verfügung stellen, das auf mehreren Etagen Platz für über zehn Wohnungen bieten soll. Ob die Stadt selbst als Bauherr auftritt oder eine Wohnbaugesellschaft beauftragt wird, sei noch nicht entschieden. Auch grundsätzlich stehe das Projekt noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Wehrer Gemeinderates, so Thater. Welches Grundstück er für das Wohnbauprojekt vorsieht, verriet er nicht. "Der soziale Wohnungsbau muss auch für uns als Stadt ein Thema sein", bekräftigte Thater. Gespannt blickt er deshalb nach Berlin, wo in diesen Tagen in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD die Rahmenbedingungen für den kommunalen Sozialwohnungsbau geschaffen werden.

Schon jetzt gibt es im gesamten Stadtgebiet rund 60 städtische Wohnungen, die für eine Kaltmiete zwischen 4 und 6,50 Euro pro Quadratmeter vornehmlich an einkommensschwache Bürger vermietet werden, erklärte Thater. Wie groß die Nachfrage nach Mietwohnungen in Wehr ist, sehe man an den vielen Baustellen mehrgeschossige Wohnhäuser im gesamten Stadtgebiet. Die Stadt unterstütze diese Innenverdichtung, in dem sie Baubauungpläne lockere, um mehr Wohnraum zu schaffen.

Zu Thaters Wahlkampf-Auftaktveranstaltung waren am Montagabend nur ein Dutzend Zuhörer ins Storchehus gekommen. Auch wenn das Interesse der Bürger somit zahlenmäßig überschaubar blieb, entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über sämtliche kommunalpolitischen Handlungsfelder. Die immer wieder kehrende Grundfrage: Wie lässt sich die Attraktivität der Stadt steigern? Dazu stellte Michael Thater seine umfangreiche Agenda für seine dritte Amtszeit vor. Ganz oben: Der Ausbau der Breitbandversorgung. "Das schnelle Internet wird in den kommenden Jahren zu einem ganz wichtigen Standortfaktor", so Thater. Hier wolle sich die Stadt finanziell ebenso einbringen wie bei der Sicherstellung der Hausärzteversorgung – auch wenn beide Aspekte vor Jahren nicht als Kernaufgaben der Kommunen galten. "Wenn wir die Probleme nicht selbst lösen, löst sie keiner für uns", so Thaters Einsicht, die er mit Kritik an den Regierungen in Berlin und Stuttgart verband.

Breiten Raum nahm in der Diskussion nahm das Thema Mobilität mit seinen Facetten Autobahn, Elektrifizierung der Hochrheinstrecke, Reaktivierung der Wehratalbahn und Bürgerbus ein. "Jetzt muss die A98 kommen", gab Thater ein klares Bekenntnis zur Hochrheinautobahn ab. "Wenn wir sie nicht hinbekommen, dann wird es auf absehbare Zeit sicher nichts mehr."

Die Reaktivierung der Wehratalbahn werde man in den nächsten acht Jahren sicher nicht erwarten, so Thater zu einem zweiten Zukunftsprojekt. Dennoch dürfe man das Projekt nicht aufgeben oder verlachen. "Wenn wir die Trasse aufgeben, fährt die Bahn ganz sicher auch in 20 oder 30 Jahren auch nicht." Wenn die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke erfolgt sei, könnte eine Reaktivierung für die Schweizerische Bundesbahn sinnvoll werden, um ein S-Bahn-Netz zwischen Basel, Wiesental, Rheintal und Seehas zu schaffen.

Kontrovers diskutierten die Bürger mit Michael Thater den im März startenden Wehrer Bürgerbus. Kann das von der Stadtverwaltung initiierte Projekt, das nach Murger Vorbild auf ehrenamtliche Fahrer setzt, wirklich funktionieren? Skeptisch zeigte sich beispielsweise der frühere Awo-Vorsitzende Hubert Janke, der Thater prompt eine Wette anbot. Dieser zeigte sich aber überzeugt, dass das Konzept aufgehe. "Wir werden das Liniennetz und den Fahrplan sicher nach einiger nachjustieren", so Thater.

Bürgermeisterwahl

Die Wahl des Wehrer Bürgermeisters findet am Sonntag, 25. Februar statt. Neben Amtsinhaber Michael Thater bewerben sich Stefan Mielke aus Rickenbach und Fridi Miller aus Sindelfingen. Die zweite Wahlkampfveranstaltung von Michael Thater findet am heutigen Mittwoch um 19 Uhr im Gasthaus Säge in Öflingen statt.