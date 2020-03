Albert Kuhne war als Fuhrmann in Wehr eine bekannte Persönlichkeit. Außerdem war er für die Freibank zuständig und hatte auch mit dem Farrenstall zu tun. Doch eine Bemerkung hätte er sich wohl besser verkneifen sollen.

Wenn der 1932 geborene Bernhard Kuhne an seinen Vater Albert denkt, sieht er einen stattlichen Mann vor sich, der wie kein anderer in Wehr ein Ochsengespann lenken konnte. „Aber am liebsten saß er auf seinem Lanz-Traktor“, erzählt