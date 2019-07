Bereits seit einem Jahrzehnt leistet die Tafelausgabestelle in Wehr auf rein ehrenamtlicher Basis Unterstützung für alle Wehrer, die wirtschaftlich schwächer gestellt sind als ihre Mitbürger. Dringend gesucht wird ein neues Ladengeschäft, nach zehn Jahren wurde der Ausgabestelle wegen Eigenbedarf gekündigt.

Von Anfang an dabei

Von Anfang an dabei war Martin Dossenbach: Der Rentner ist einer von 29 Ehrenamtlichen, die donnerstags im Tafelladen arbeiten. In Teams sorgen jeweils rund sechs Helfer dafür, dass die angelieferten Lebensmittel für den Verkauf hergerichtet werden und im Laden alles rund läuft. Damit genug für alle da ist, werden besonders das Obst und Gemüse vorportioniert, etwa die Tomaten in Schälchen aufgeteilt.

Auch die haltbaren Lebensmittel sind rationiert: Jeder Kunde darf nur jeweils ein Produkt mitnehmen, damit es auch für alle reicht. Einkaufen darf hier jeder mit Einkünften von maximal 1000 Euro im Monat, für Familien und Ehepaare entsprechend mehr. Mit einem amtlichen Nachweis kann dann im Tafelladen ein Ausweis für den Einkauf ausgestellt werden. „Aktuell haben wir rund 50 Ausweise in Wehr.

Auf jeden Ausweis sind etwa dreieinhalb Personen“, so Martin Dossenbach. Damit werden rund 175 Erwachsene und Kinder in Wehr über den Dorfladen versorgt. Zum Vergleich: In der Hauptstelle in Bad Säckingen wurden rund 400 Ausweise ausgestellt, mit denen etwa 720 Personen versorgt werden. Jeden Donnerstag kommen in Wehr etwa 30 Kunden, in Spitzenzeiten auch mal 40 bis 50. Rund die Hälfte der Kundschaft besteht aus Flüchtlingen, alleinstehenden Männern genauso wie Familien.

Dazu kommen immer öfter auch Rentner: „In vielen Tafelläden merken wir immer mehr prekäre Armut bei Witwen“, weiß Bernhard Gampp vom Caritas Verband Hochrhein. Streit gibt es selten: „Die jungen Männer hier sind sehr anständig“, so Dossenbach. In zehn Jahren habe er nur zweimal Hausverbot erteilen müssen.

Mit Humor und Geduld

„Aber es braucht natürlich Humor und Geduld im Umgang mit den unterschiedlichen Temperamenten“, weiß auch Bernhard Gampp. Wenn dann der Laden in Wehr um 15 Uhr öffnet, hat sich bereits eine Gruppe Einkäufer zusammengefunden, warten auf den Stühlen vor dem Laden und unterhält sich. „Die Kunden schätzen nicht nur die Ersparnis und die Möglichkeit gesunde Lebensmittel zu kaufen, der Tafelladen ist mittlerweile auch ein schöner sozialer Treff“, so Gampp. Immer vier Kunden dürfen gleichzeitig einkaufen. Dafür werden alle Ausweise eingesammelt und die Reihenfolge ausgelost. Wer später kommt, darf auch erst später einkaufen. Mit großen Tüten geht es dann heimwärts, dafür bezahlen die Kunden fünf bis sechs Euro.

Rund 200 Mitarbeiter in vier Tafelläden

„Tafelläden sind für uns ein klassisches Zuschussbetrieb“, erklärt Gampp. In Deutschland gibt es fast 1000 Tafeln mit 2000 Ausgabestellen, 60 Prozent werden von gemeinnützigen Organisationen betreut. Im Landkreis Waldshut betreut die Caritas vier Tafelläden, knapp 200 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich hier. Die Tafel in Wehr ist eine Außenstelle der Tafel in Bad Säckingen. Hier werden für jeden Donnerstag 20 bis 25 Kisten Gemüse angeliefert, zwischen 160 und 180 Euro Umsatz macht der Tafelladen an seinem Öffnungstag. Die Waren kommen von Wehrer Einzelhändlern, dazu gibt es eine Kooperation mit dem Tafelladen Schopfheim. Das Sortiment wird ergänzt durch Warenlieferungen aus den Landeszentralstellen der Tafeln.

Daran mangelt es

„Es mangelt uns eigentlich immer an Öl, Zucker, Butter, Käse und Milch“, erklärt Dossenbach. Darum seien die Tütenaktionen im Einzelhandel besonders wichtig. Manche Bürger würden auch mal einen Einkauf oder einen Einkaufsgutschein im Laden vorbeibringen. „Geldspenden dürfen wir aber nicht annehmen“, erklärt Dossenbach.

Suche nach Ladengeschäft

Unterstützung erhofft sich der Tafelladen auch bei der Suche nach einem neuen Ladengeschäft. Benötigt werden 100 bis 150 Quadratmeter, gerne auch in Kooperation genutzt. Gut erreichbar, aber auch mit Privatsphäre, dazu gerne ein eigener Richtraum für die Vorbereitungen wünschen sich die Ehrenamtlichen. Unterstützung bei der Miete durch die Caritas sei eingeplant, so Gampp.