Wehr Täter versucht Balkontüre aufzuhebeln

Zu einem Einbruchsversuch kam es in der Nacht zum Dienstag in der Knebelhalde. Ein bislang noch unbekannter Täter stieg auf einen Balkon im ersten Stock und versuchte mit einem Schraubenzieher die Balkontüre aufzuhebeln. Der Versuch misslang und die Täterschaft verließ unverrichteter Dinge den Balkon. Der Schraubenzieher blieb am Tatort zurück, am Holzrahmen der Tür entstand Sachschaden.