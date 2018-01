Wehr Täter stellt sich nach Einbruch in Blumengeschäft

Der Täter fand nur eine leere Kasse vor, und als ihn am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen plagte, ging er zur Polizei.

Wehr/Brennet – Zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft kam es am Samstag gegen 22.40 Uhr in der Rötelbachstraße. Ein 22 Jahre alter Mann schlug mit einem Pflasterstein die Eingangstüre ein und gelangte so in den Geschäftsraum. Sein Ziel war es, an Bargeld zu kommen. Da die Kasse nach Geschäftsschluss immer entleert wird, verließ er das Geschäft ohne Diebesgut. Der Täter bekam am nächsten Tag ein schlechtes Gewissen und stellte sich auf dem Polizeiposten in Wehr.