Wehr TV Wehr lädt zum Jugend-Mehrkampf

Die Leichtathletikabteilung des TV Wehr veranstaltet am kommenden Sonntag, 28. Januar, den Sportwettbewerb in der Seebodenhalle.

Zum 17. Sparkasse-Mehrkampfcup der männlichen und weiblichen Jugend lädt die Leichtathletikabteilung des TV Wehr am Sonntag, den 28. Januar in die Seebodenhalle ein. Bereits knapp 100 junge Sportler aus sieben regionalen Vereinen habe sich angemeldet, um sich in den fünf Disziplinen zu messen.

Nachdem der beliebte Wettkamp im letzten Jahr wegen der Planoffenlegung des PSW Atdorfs ausfallen musste, werden in diesem Jahr wieder vielleicht sogar 150 Sportler erwartet, freut sich Dieter Eckert, kommissarischer Leiter der Leichtathletikabteilung des TV Wehr. "Der Mehrkampfcup ist etwas besonderes, normalerweise finden in der Halle nur Einzelwettkämpfe statt", erklärt der passionierte Leichtathletikfan. Dadurch, dass in fünf Disziplinen angetreten werden, können die jungen Sportler so perfekt ihre Vielseitigkeit zeigen. "Wir legen beim TV Wehr größten Wert auf diese Mehrkampfausbildung", so Eckert. Dabei steht natürlich der Spaß im Vordergrund, doch rechnet sich der Verein auch einige Chancen auf die ersten drei Medaillenränge aus. Mit Luan Kummle (U14) und Nick van Rijn (U16) bei den Jungen und Luana Herdegen, Vanessa Krane , Sara Furler (alle U14) sowie Simla Thanei und Aiola Kadriu (beide U16) schickt der Verein einige vielversprechende Starter ins Feld. Die Gruppe U12 wird dabei im 35 Meter Sprint, 35 Meter Hürden, im Weitsprung sowie Vollballwurf und 300 Meter Lauf antreten. Für die Gruppe U14 sind ebenfalls Sprint und Hürdenlauf geplant. Dem Alter entsprechend folgen dann der anspruchsvollere Hochsprung, Medizinballstoßen und ein 400 Meter Lauf. Die U16 wird neben Sprint und Hürden im Hochsprung, Kugelstoßen und schließlich im 500 Meter Lauf antreten. Die Wettkämpfe starten um 12 Uhr, Siegerehrung ist ab 18 Uhr.