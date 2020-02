von sk

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung des Dirigenten Georg Mais spielt am Sonntag, 15. März, Werke von Beethoven, Haydn und Mendelssohn Bartholdy in der Stadthalle. Als Gast begleitet das Orchester der aus Japan stammende junge Pianist Ryo Yamanishi. Er studierte zunächst an der Musikakademie seiner Heimatstadt Tokio ehe er an die Musikhochschule Freiburg in die Meisterklasse zu Gilead Mishory wechselte. Zahlreiche internationale Auszeichnungen folgten. So gewann er 2019 den ersten Preis beim Internationalen Bodensee Musikwettbewerb der Stadt Überlingen in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Überlingen.

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim gehört seit Gründung zu den renommiertesten Kammerorchestern in Deutschland und repräsentiert seither regelmäßig die deutsche Musikkultur auf vielen internationalen Konzertbühnen. Mit seinem ständigen Gastdirigenten Georg Mais verbindet das Orchester seit 15 Jahren eine intensive künstlerische Zusammenarbeit mit vielen erfolgreichen Konzerten im In- und Ausland, Rundfunkeinspielungen und CD-Produktionen.

