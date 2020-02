von Monika Olheide und Verena Wehrle

Unterrichts- und Betreuungsregelung am Montag, 10. Februar:

Grundschule in Wehr und Öflingen (Zelgschule):

In einem Schreiben an die Eltern informiert die Schule, dass der Unterricht am Montag, 10.02., ausfällt. Es werde eine Betreuung während Schul- und Randzeit wird angeboten. Kinder die daran teilnehmen, müssen im jeweiligen Sekretariat angemeldet werden. Die Schule weist darauf hin, dass die Kinder abgeholt werden müssen: „Kein Kind wird von der Schule allein auf den Nachhauseweg geschickt!“

Talschule Wehr:

Die Schulleitung informiert, dass die Schule geschlossen bleibt, aber eine Betreuung bis 12 Uhr anbietet für alle Kinder, die nicht anderweitig betreut werden können. Die Schule rät den Eltern dazu, die Kinder selbst zu bringen und wieder abzuholen.

Mittagstisch und AGs am Nachmittag fallen ebenfalls aus.

Realschule/Gemeinschaftsschule Wehr:

Die Realschule/Gemeinschaftsschule gibt auf ihrer Homepage bekannt, dass der Unterricht nach Plan stattfinden wird. Dort wie auch an der Dr. Rudolf-Eberle-Schule Todtmoos schloss man sich der Empfehlung des Kultusministeriums an, nach der die Eltern selbst entscheiden können, ob der Schulweg für die Kinder zumutbar ist.

Kindergärten

Informationen über mögliche Schließung der Kindergärten in Wehr und Öflingen liegen aktuell nicht vor.

Kreis Lörrach

Im Oberen Wiesental bleiben einige Schulen am Montag wegen des Sturmtiefs geschlossen: Die Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental mit Standorten in Todtnau und Schönau informierte am Sonntagabend über die Schließung. Auch das Gymnasium Schönau bleibt geschlossen.

Auch die Kindergärten in Todtnau und Schönau blieben zu, worüber die Eltern am Sonntagabend telefonisch informiert wurden.