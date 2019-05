von sk

In Teilen von Wehr und Öflingen fiel nach Mitteilung der Energiedienst am Samstagabend gegen 21.30 Uhr

der Strom aus. Grund dafür war eine defekte Übergangsmuffe. Bereits zehn Minuten später waren die meisten Kunden wieder mit Strom versorgt. Die letzte Trafostation war gegen 22.52 Uhr am Netz.

Schaden schnell behoben

Der Bereitschaftsdienst der ED Netze GmbH war innerhalb kurzer Zeit vor Ort. Schalttechniker in der Netzleitstelle und Mitarbeiter des Stützpunktes Herrischried versorgten die betroffenen Haushalte durch schrittweises Zuschalten der intakten Leitungen nach und nach wieder mit Strom.

Muffe war schuld

Die Muffe war in der vergangenen Woche bereits freigelegt worden und hätte diese Woche ohnehin ausgetauscht werden sollen. Die ED Netze-Techniker tauschten die Übergangsmuffe nun bereits am Sonntag aus.