von Gerd Leutenecker

Die Hauptversammlung der Ortsgruppe Wehr des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) stand ganz im Zeichen von Aktionen und Initiativen. Weiterhin werden rund 1900 Euro jährlich aus dem Landschaftspflegeprogramm und Naturschutzfonds des Landkreises Waldshut an den BUND überwiesen. Die Pflege und Erhaltung von Teichen und Wiesen in Wehr wird gefördert. Inge Böttinger, Marita Mayer und Marcus Asal bilden nach den Neuwahlen weiterhin gleichberechtigt den Vorsitz beim BUND.

Der regionale BUND-Geschäftsführer Ulrich Faigle leitete die Neuwahlen und dankte für die geleistete Arbeit in Wehr. Die Initiativen der vergangenen Jahrzehnte, auch über die Stadtgrenzen hinweg, waren Schritte, „die nachwirken“, sagte Faigle.

Böttinger erinnerte an die Phase vor 30 Jahren. Damals ging es demnach bereits um den Erhalt der Kolonie der Mausohr-Fledermäuse im Fahrnauer Tunnel. Gegen die einstmals geplanten Brandversuche im stillgelegten „Großherzog-Friedrich-Tunnel“ zwischen Hasel und Fahrnau bildeten sich regionale Netzwerke, die bis heute bestehen. Den Widerstand gegen das Projekt hat Böttinger durch den Schriftverkehr und die Chroniken der Öffentlichkeitsarbeit dokumentiert. Mit dem Projekt verbinden die Vorsitzenden, dass man mit der Bildung von Netzwerken und dem Agieren auf allen nur möglichen Ebenen Erfolge erzielen kann.

Doris Kattner berichtete den 13 anwesenden Mitgliedern über die zurückliegenden Aktionen. „Der Zeitaufwand für den Erhalt der Biotope im Wehramündungsbereich hat sich verdoppelt.“ Das hänge mit vereinzelt verheerendem Windbruch an den Bestandsbäumen zusammen, erklärte Kattner. Zwei geplante Aktionen des BUND sind ausgefallen. Einmal war dies mangelndem Zuspruch beim Naturerlebnis-Angebot geschuldet, das andere Mal war der Einsatz nicht nötig: Bei der landesweiten Aktion „Rhine-Clean-Up“ gab es auf Wehrer Ufer nichts zu reinigen. „Ein angenehmes Ausfallen, wenn‘s sauber am Rheinufer ist“, sagte Asal.

Ein Ärgernis für die BUND-Mitglieder ist die Zunahme an Steingärten in Wehr. Erste Gespräche mit der Stadt haben stattgefunden, wie „beidseits darauf hingewiesen werden kann, eher auf Alternativen als auf Steinwüsten zu setzen“, so Kattner. Auf die Frage der Mitglieder, wie sich die drei BUND-Fahrradboxen am Bahnhof bewährt haben, sagte Böttinger: „Seit 1997 vermietet, haben sie sich bewährt und sind refinanziert.“ Das landesweite Volksbegehren „Rettet die Bienen“ wird weiterhin unterstützt. Faigle umriss den institutionellen Fahrplan: „Wir sind nicht still und sammeln weiterhin Unterschriften.“ Im Anschluss an den offiziellen Teil führten die Mitglieder eine Debatte um den Klimawandel.

Die Ortsgruppe Wehr des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kann über Inge Böttinger vom Vorsitzenden-Team unter der Telefonummer 07761/960 30 kontaktiert werden. Der monatliche Erfahrungsaustausch findet immer am ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr im Landgasthof „Sonne“ im Enkendorf statt.