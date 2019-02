Der Öflinger Dorfladen hat sich im zweiten Halbjahr 2018 gut entwickelt. Das geht aus dem Brief an die Mitglieder hervor, den der Vorstand der Genossenschaft in diesen Tagen verschickt hat. "Ziel war es, den Umsatz im Vergleich zum ersten Halbjahr zu steigern. Das ist uns gelungen", schreiben Daniela Klausmann, Birgit Kiefer und Katharina Hinnenberger an die Mitglieder. Auch Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer hätten eine positive Entwicklung bestätigt.

"Damit haben wir das Schiff aber noch nicht im sicheren Hafen", so der Vorstand – nachdem die Zahlen, die bei der Mitgliederversammlung im Mai 2018 vorgelegt wurden, durchaus Anlass für Besorgnis gaben. Wichtig sei nun, Rücklagen zu bilden und die angelaufenen Verluste auszugleichen. Um den Laden langfristig zu halten, sei der weitere Ausbau des ehrenamtlichen Einsatzes notwendig. Deshalb richten die drei gleichberechtigten Vorstandsmitgleider einen Appell an die Mitglieder – aber auch an die Bevölkerung: Dringend werden Helfer nämlich gesucht, die regelmäßig einen Nachmittag im Café oder im Laden aushelfen. Sei es an der Kasse oder beim Waren einsortieren. Ohne die Hilfe der freiwilligen Helfer könnte der Betrieb des Ladens nicht aufrecht erhalten werden. "Aber genau das macht einen Dorfladen aus, dass er von der Gemeinschaft für die Gemeinschaft getragen wird." Aktuell engagieren sich laut Vorstand insgesamt 20 Ehrenamtliche im Öflinger Dorfladen.

Um die Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern, aber auch die internen Organisationsstrukturen zu verbessern, arbeiten nun auch die Vorstandsmitglieder Daniela Klausmann und Birgit Kiefer verstärkt im Laden mit. Mit einem vorläufigen Jahresprogramm beweist das Dorfladen-Team einmal mehr Kreativität_ Verschiedene Aktionen, wie beispielsweise Mehlsuppe zum Dritten Faißen, einem Frühlingsfest am 13. April und dem Angrillen am 30. April sollen auf den Dorfladen aufmerksam machen und ihn als Treffpunkt im Dorfzentrum etablieren. "Insgesamt bestätigen uns Kunden und Umsatzzahlen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Dorfladen ist eine lebendiger sozialer Dreh- und Angelpunkt in Öflingen geworden und wenn es nach uns geht, soll das auch so bleiben", zeigt sich der Vorstand optimistisch.