Wehr Stefan Mielke will ins Rathaus

56-Jähriger Taxifahrer bewirbt sich bei Bürgermeisterwahl

Wehr – Bei der Bürgermeisterwahl am 25. Februar werden mindestens zwei Namen auf dem Stimmzettel stehen. Am Freitagmittag gab der Rickenbacher Stefan Mielke im Wehrer Rathaus seine Bewerbung ab. Der 56-Jährige ist derzeit bei einem Wehrer Taxi-Unternehmen als Fahrer beschäftigt.

Sein Name wurde in den vergangenen Wochen immer wieder genannt, wenn es darum ging, ob Amtsinhaber Michael Thater bei der Wahl Ende Februar einen Gegenkandidaten bekommt. "Ich habe es auch allen meinen Fahrgästen erzählt", lacht der gebürtige Pfälzer. "Wirklich geglaubt haben es aber die wenigsten." Als Spaß will Mielke seine Kandidatur aber nicht verstanden wissen, auch sei es keine verlorene Bierwette gewesen. "Ich bin ein lustiger Mensch, aber wenn es um die Sache geht, kann ich mich auch intensiv und seriös vorbereiten", so Mielke. "Die Gesetzestexte kenne ich nicht, aber die kannte ich auch nicht, als ich mich damals selbständig gemacht habe", vertraut er auf seine Fähigkeit, sich auch in komplizierte Themen einarbeiten zu können

Kommunalpolitische Erfahrungen hat er bislang nicht gesammelt, im vergangenen Jahr war er Zuschauer in zwei Gemeinderatssitzungen und machte sich dort ein Bild von den Themen und der Arbeitsweise. Als Taxifahrer mit viel Kontakt zur Bevölkerung wisse er, wo den Bürgern der Schuh drückt. "In Wehr fehlt die Bürgernähe", so Mielke auf die Frage, was er als Bürgermeister verändern würde. Und welches konkrete Thema beschäftigt ihn? "Zum Beispiel das Stadttaxi. Das betrifft mich ja auch persönlich."

Dass es nun (mindestens) einen zweiten Kandidaten gibt, hat für die Bürgermeisterwahl am 25. Februar auch ganz praktische Folgen. Die Stadt hat nun die Aufgabe zwei offizielle Kandidatenvorstellungen zu veranstalten – eine in der Wehrer Stadthalle, die zweite in der Öflinger Schulsporthalle. Bürger sollen dabei die Möglichket erhalten, die Kandidaten zu befragen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Wehrer Gemeinderat im November. Und auch bei der Auszählung ändert sich etwas: Ein leerer Stimmzettel wird bei mehreren Kandidaten als Enthaltung gewertet. Bei nur einem einzigen Bewerber hätte er als Zustimmung zu dem Kandidaten gegolten.

Zur Person

Stefan Mielke ist in Frankental geboren und in der Pfalz aufgewachsen. Er machte eine Ausbildung zum Bäcker, diesen Beruf konnte er aber wegen einer Mehlstauballergie nicht lange ausüben. Seitdem arbeitete er als Kraftfahrer. Zwischen 1990 und 2001 war er selbständiger Spediteur mit neun Angestellten. Seit knapp drei Jahren lebt er in Südbaden. Mielke ist geschieden, Vater eines Sohnes und Großvater einer elfjährigen Enkelin. Zurzeit wohnt er in Rüttehof.