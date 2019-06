Die rund 500 Wehrer Novartis-Mitarbeiter bekommen einen neuen Chef: Der bisherige Standortleiter Martin Renner verlässt die Novartis noch im Juni. Diese überraschende Personalie bestätigte die Basler Pressestelle des Pharma-Konzerns am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Martin Renner (46) war seit Januar 2015 Leiter des Wehrer Produktionsstandorts, zuvor hatte er ein Novartis-Werk in Kalifornien geleitet. „Wir danken Martin Renner für die erfolgreiche Leitung des Werks in Wehr, sein Engagement und seinen Beitrag für Novartis in den letzten 15 Jahren“, so das Unternehmen. Renner werde eine neue Herausforderung außerhalb von Novartis verfolgen, teilt das Unternehmen mit.

Martin Renner war bereits der siebte Standortleiter in Wehr seit der Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz zu Novartis im Jahr 1997. Mit viereinhalb Jahren stand er so lange an der Spitze wie keiner seiner Vorgänger. In seine Ägide fielen weitreichende Veränderungen innerhalb des Konzerns, deren Auswirkungen auch in Wehr zu spüren waren: So verkaufte Novartis seien frei verkäuflichen Medikamente – wie beispielsweise den Dauerbrenner Voltaren – an die britische Firma Glaxo Smith Kline. Stattdessen konzentriert sich das Werk Wehr nun auf die Herstellung innovativer Arzneimittel und auf Marktneueinführungen in festen Darreichungsformen (Tabletten/Kapseln). „Das Werk Wehr wies unter der Führung von Martin Renner kontinuierlich gute Leistungen vor. Sie bilden ein solides Fundament für die Zukunft des Standortes“, so das Unternehmen. Unter Martin Renner wurde auch die Zusammenlegung des Firmenareals durch die Verlegung der Öflinger Straße erreicht. Im vergangenen Jahr formulierte Martin Renner das Ziel, Partner ins Areal holen, die die in 70 Jahren gewachsene Infrastruktur in einem „Infra-Park“ mitnutzen.

Bis zur Bekanntgabe eines Nachfolgers wird Hans-Georg Häcker, derzeit Leiter des Bereichs Manufacturing, Science & Technology (MS&T), das Werk übergangsweise leiten, teilt Novartis mit. Er trat vor acht Jahren in die Firma ein und hat in den Bereichen Herstellung, Operational Excellence, Qualitätssicherung und MS&T Erfahrungen gesammelt. Er ist seit 2017 Mitglied des Werkleitungsteams. Auf die Frage, ob mit dem personellen Wechsel auch eine Veränderung in der Ausrichtung des Produktionsstandorts verbunden ist, antwortet das Unternehmen: „Novartis wird im Werk Wehr weiterhin erfolgreich, innovative, qualitativ hochwerte Arzneimittel sicher herstellen und zuverlässig an Patienten weltweit liefern.“