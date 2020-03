Der 21-jährige Stadtrat Armin Reiniger tritt nach nur sieben Monaten aus dem Wehrer Gemeinderat zurück. Ein entsprechendes Schreiben sei bei der Stadtverwaltung eingegangen, bestätigt Bürgermeister Michael Thater auf Nachfrage des SÜDKURIER. Reiniger habe aus beruflichen Gründen sein Ausscheiden verlangt, weil er nun die Chance habe, einen Meisterkurs zu besuchen und deshalb an den Sitzungstagen künftig nicht mehr in Wehr sei. Der Gemeinderat wird sich in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 10. März, mit der Angelegenheit befassen. Dort steht auch schon die mögliche Nachfolge Reinigers auf der Tagesordnung. Trotz mehrfacher Nachfrage reagierte Armin Reiniger selbst nicht auf Anfragen unserer Zeitung.

Erst vor gut einer Woche hatte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen einen Strafbefehl über 50 Tagessätze gegen den 21-Jährigen beantragt. „Dem zur Tatzeit 20-Jährigen wird vorgeworfen, einen Gleichaltrigen auf einer Party in der Nacht vom 8. auf den 9. Juni 2019 rassistisch beschimpft und anderweitig beleidigt zu haben. Ferner habe er im Beisein weiterer Partygäste seinen rechten Arm zu einem sogenannten Hitlergruß erhoben, während ein Bekannter in seinem Einvernehmen hierzu eine verfassungswidrige Parole gerufen habe“, so der Pressesprecher der Strafverfolgungsbehörde zum Abschluss des sieben Monate andauernden Ermittlungsverfahrens. Der Vorfall hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, nicht zuletzt deshalb, weil Reiniger sich bis heute nicht öffentlich erklärt hat.

Wie der stellvertretende Fraktionssprecher der Freien Wähler Mathias Scheer sagte, sei intern schon im vergangenen Jahr der Ausschluss Reinigers aus der Fraktion diskutiert worden. Damals – und auch nach dem Strafbefehl – sei die Fraktion allerdings mehrheitlich der Meinung gewesen, dass die vorgeworfene Straftat nicht für einen Fraktionsausschluss reiche, so Scheer. „Er hat uns immer wieder glaubhaft beteuert, dass er keine rechtsradikale Gesinnung hat“, so Scheer, daher sei es im Sinne der Fraktion gewesen, ihn nicht auszugrenzen, sondern eher Einfluss auf den jungen Stadtrat zu nehmen. Schon nachdem die Vorwürfe öffentlich wurde, habe man sich Reiniger „zur Brust genommen und ihm klar gemacht, dass wir kein rechtsradikales Verhalten in unseren Reihen dulden“, so Mathias Scheer.

Der Rücktritt aus einem Gemeinderat ist kein einfaches Unterfangen. Das Ehrenamt darf von einem Gewählten nur aus wichtigem Grund niedergelegt werden. Ob ein solch wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das Gremium selbst. Die baden-württembergische Gemeindeordnung nennt neben dem Wegzug als mögliche Gründe beispielsweise eine häufige berufliche Abwesenheit von der Gemeinde oder anhaltende gesundheitliche Einschränkungen.

Wer wird Nachfolger?

Armin Reiniger war bei der Kommunalwahl am 26. Mai mit 1354 Stimmen auf Platz vier der Wehrer Kandidatenliste der Freien Wähler (FW) gewählt worden. Der damals 20-Jährige wurde damit mit Abstand der jüngste Gemeinderat. Für ihn könnte nun Petra Niedermayer nachrücken, die mit 1204 Stimmen auf Platz fünf der FW-Liste landete.

Der Gemeinderat muss formal allerdings noch über etwaige Hinderungsgründe befinden. Die 57-jährige Bankkauffrau war schon in den 90er-Jahren im Wehrer Gemeinderat – damals allerdings für die SPD.