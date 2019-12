von sk

Die Wehrer Stadtmusik lädt zum Abschluss ihres Jubiläums zum 160-jährigen Bestehen am kommenden Sonntag zu einem Kirchenkonzert in die Kirche St. Martin ein, was der offizielle Abschluss der Feierlichkeiten sein wird.

„Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht ein großes Fest zu veranstalten, sondern unser Jubiläum mit einzelnen Events über das Jahr verteilt zu feiern“, erklären die Vereinsverantwortlichen um den Vorsitzenden Harald Vesenmeier.

Ein dementsprechend aufregendes und vielseitiges Jahr liegt hinter der Stadtmusik: Vom Doppelkonzert der Concert Band aus Hohenheim und der 3BA Academy Band, über das Gala-Konzert der Bundeswehr-Bigband bis hin zu einem unvergesslichen, viertägigen Laubenfest, war das Jahr gespickt mit vielen musikalischen und stimmungsreichen Anlässen.

Besinnlich, aber nicht unbedingt weihnachtlich

Mit dem Kirchenkonzert wird nun ein ruhigerer Ton angeschlagen: Besinnlich, aber nicht unbedingt weihnachtlich soll es werden. Auf dem Programm stehen unter anderem Vivaldis „Winter“, eine berührende Vertonung der kalten Jahreszeit, oder auch „Elsa‘s Procession To The Cathedreal“, wobei es sich dieses Mal nicht um Disneys berühmte Eiskönigin handelt, sondern um ein Motiv aus der Wagner-Oper „Lohengrin“.

Insgesamt bewegt sich das Repertoire, welches die musikalische Leiterin Brigit Trinkl für das Kirchenkonzert zusammengestellt hat, um festliche und pompöse Kompositionen, die dem Anlass als Jubiläumsabschluss ebenso gerecht werden sollen, als auch dem beeindruckenden Ambiente der Martinskirche.

Das Kirchenkonzert der Stadtmusik findet am kommenden Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Martin in Wehr statt. Der Eintritt ist frei.