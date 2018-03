Wehr Stadtmusik Wehr feiert 2019 ihr 160-jähriges Bestehen

Die Stadtmusik Wehr feiert 2019 ihr 160-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen. In der Hauptversammlung wurden Teile des Vorstands neugewählt und langjährige Mitglieder geehrt.

Wehr – Die Stadtmusik Wehr hat in ihrer Hauptversammlung am Samstagabend eine positive Bilanz gezogen. Der wiedergewählte Vorsitzende Harald Vesenmeier richtete viele Dankesworte an die Mitglieder, und diese revanchierten sich mit eindeutigen Wahlergebnissen, denn alle Kandidaten, ob "alt" oder "neu", wurden einstimmig gewählt. Der neue Kassierer ist Daniel Buchholz, der die Nachfolge von Johannes Weiß antrat.

Johannes Weiß gebührte besondere Anerkennung, denn er hatte sich 20 Jahre lang um die Bilanzen gekümmert und außerdem den Nachwuchs auf der Trompete ausgebildet. Als Musiker, Dekorateur und Vereinskünstler bleibt er der Stadtmusik erhalten. Neu im Vorstand sind auch Erik Bader als erster und Florian Jurkiewicz als zweiter Notenwart. Johannes Schmid ist neuer Aktivsprecher und Festwirt, und Ramona Greiner wurde zur zweiten Aktivsprecherin und Verantwortlichen für die Uniformen gewählt.

Joachim Pfläging, der Dirigent des Zöglingsorchesters "Nachos", zeigte sich mit dessen Leistungen sehr zufrieden, und Birgit Trinkl, die Dirigentin der Jugendkapelle und des Aktivorchesters, meinte: "Wir sind auf einem guten Weg." Pfläging erklärte, dass der in diesem Jahr beginnende Zöglingskurs sein letzter sein werde. Die Ausbildung werde neu strukturiert, denn ab September werde die Talschule eine Bläserklasse zusammen mit der Jugendmusikschule und der Stadtmusik anbieten.

Der Mitgliederstand blieb im Wesentlichen unverändert, und Harald Vesenmeier dankte nicht nur den Aktiven, sondern auch den mehr als 500 Passivmitgliedern für die Unterstützung. Dass die Stadtmusik nicht nur im gesellschaftlich-kulturellen Leben der Stadt, sondern auch im Leben jedes einzelnen Mitgliedes eine große Rolle spielt, zeigte sich darin, dass sich die Musiker alle vier Tage trafen: So zählte Schriftführerin Nadine Kolofrat 96 Zusammenkünfte, darunter 48 Vollproben und 30 öffentliche Auftritte.

Für langjährige Vereinstreue wurden sechs Musiker geehrt: Vor 55 Jahren traten Holger Theiler und Rolf Keser in die Stadtmusik ein. Letzterer hatte schon fast alle Ämter innegehabt, die die Kapelle zu vergeben hat. So war er von 1988 bis 2006 Vorsitzender, und seit 2016 ist er Festwirt und Aktivbeirat. Für 45-jährige Treue wurden Felix Mulflur und Bruno Steinbauer geehrt, für 35 Jahre Josef Harant, und seit 30 Jahren ist Peter Dannenberger dabei. Der emsigste Probenbesucher war Martin Gentner, gefolgt von Peter Dannenberger und Felix Mulflur.

Höhepunkte in diesem Jahr werden das Oster-, Herbst- und Jugendkonzert sein, und im Juli wird es wieder ein Promenadenkonzert geben. Das Jubiläumsjahr 2019, in dem die Kapelle ihr 160-jähriges Bestehen feiern wird, beginnt mit dem Eröffnungskonzert eines Gastorchesters. Das Jubiläumsfest wird mit dem traditionellen Laubenfest kombiniert, das aus diesem Anlass um einen Tag verlängert wird. Die Stadtmusik hat bereits die Big Band der Bundeswehr zu einem Benefizkonzert eingeladen, und Harald Vesenmeier ist zuversichtlich, dass die Bewerbung berücksichtigt wird.

Der Verein

Die Stadtmusik Wehr wurde 1859 gegründet und hat derzeit ein 68-köpfiges Aktivorchester, eine 30-köpfige Jugendkapelle und ein Zöglingsorchester mit 23 Mitgliedern. Der Vorsitzende ist Harald Vesenmeier, die Dirigenten sind Birgit Trinkl und Joachim Pfläging. Kontakt per E-Mail (info@stadtmusik-wehr.de).