Wehr Stadtjugendpflege Wehr zieht positive Bilanz zur ersten Pfingstfreizeit

Es war eine Woche mit Abenteuercharakter: Die erste Pfingstfreizeit der Stadtjugendpflege kam bei allen Beteiligten gut an. Ob es eine Fortsetzung im nächsten Jahr geben wird, wollen Veranstalter und Stadt aber erst abklären.

„Das war eine richtig geniale Woche. Es gibt tatschlich nicht einen Punkt, an dem man irgendwie herummäkeln könnte.“ Die Bilanz von Jochen Steinmann, Mitarbeiter der Stadtjugendpflege in Wehr, zur ersten Pfingstfreizeit fällt durchweg positiv aus. Ob die Stadt dieses Angebot im kommenden Jahr nochmal machen wird, stehe indes noch nicht fest, so Bürgermeister Michael Thater. Dafür müsse es erst eine genaue Analyse geben.

Brotbacken im selbst gebauten Lehmofen, viele Eindrücke auf dem Imkererlebnispfad und zahlreiche andere tolle Erlebnisse hätten die erste Pfingstfreizeit geprägt, berichtet Steinmann über die Woche mit Abenteuercharakter, die vom 12. bis 17. Juni stattfand. 15 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren waren mit dabei und hätten einen Riesenspaß gehabt, so Steinmann. „Auch ohne Handyempfang waren alle glücklich und wir haben sie aber auch so beschäftigt, dass sie gar keine Zeit hatten, ans Handy oder Tablet zu denken“, macht der Auszubildende zum Jugend- und Heimerzieher deutlich, dass das Programm der fünf Tage geballt war.

Sowohl von den Kindern als auch von deren Eltern habe es bei einem Nachtreffen nur positive Rückmeldungen gegeben. So kann Jochen Steinmann, der die Pfingstfreizeit gemeinsam mit Schulsozialarbeiter Thomas Meier sowie Miriam Mulflur – sie studiert in der Schweiz das Fach Soziale Arbeit – organisiert hat, sehr zufrieden sein mit diesem Pilotprojekt.

Bei dieser ersten Auflage sollte sich zeigen, ob eine solche Erlebniswoche in das Betreuungsangebot der Stadt Wehr passt, erläutert Michael Thater den Gedanken, der hinter der Pfingstfreizeit steckte. Kindern, deren Eltern in den Ferien arbeiten müssen, sollte ein Angebot gemacht werden, damit sie nicht alleine daheimsitzen müssen. Das Nachtreffen mit den Eltern habe gezeigt, dass sowohl von den Kindern als auch von den Eltern der Wunsch nach einer Wiederholung vorhanden sei, so der Rathauschef.

Der Erfolg der ersten Auflage mache es nun notwendig, dass man sich nun ganz genau Gedanken darüber mache, ob ein solches Angebot wiederholt werden soll und kann. „Wenn wir es fortsetzen, dann soll es langfristig und nachhaltig sein“, macht Thater deutlich, dass er auf Projekte setzt, die viele Jahre Bestand haben – etwa wie das Kinderferienprogramm der Stadt Wehr. Er sei kein Freund davon, etwas ins Leben zu rufen, das keine Aussicht auf Bestand habe. Mit der ersten Veranstaltung sei nun geklärt worden, dass Bedarf und Nachfrage vorhanden seien, nun müssten andere Kriterien untersucht werden.

So müsse geklärt werden, ob ein solches Angebot künftig mit den vorhandenen Mitarbeitern der Stadt möglich sei. „Machen wir es weiter? Wenn ja, wie? Und dann eher in den Pfingst- oder in den Sommerferien?“ Das seien die wesentlichen Fragen, die nun geklärt werden sollen. Bis zu einer endgültigen Entscheidung wird es sicher noch ein paar Monate dauern, rechtzeitig vor den Pfingstferien 2018 wird die Stadt aber wohl bekanntgeben, ob eine Pfingst- oder Sommerfreizeit ihr Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche künftig ergänzen wird.