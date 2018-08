Die Stadt Wehr braucht einen neuen Stadtbaumeister: Der 55-jährige Helmut Wunderle verlässt die Wehrer Stadtverwaltung nach neun Jahren und nimmt ein neues Job-Angebot im Wiesental an. Die Stellenausschreibung für Wunderles Nachfolger ist bereits auf der Homepage der Stadt Wehr veröffentlicht. "Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 1. Januar 2019" sei die unbefristete Vollzeitstelle als Stadtbaumeister neu zu besetzen, heißt es dort. Der Todtnauer Helmut Wunderle ist seit Mai 2009 in der Wehrer Stadtverwaltung beschäftigt – zuvor war er in der Privatwirtschaft bei einem Gebäudesanierungsunternehmen angestellt. Mit dem Amt des Stadtbaumeisters übernahm Wunderle auch die stellvertretende Leitung im Stadtbauamt. In Wunderles Ägide fallen unzählige Projekte, die die Stadt in den vergangenen Jahren prägten: Beispielsweise das Sanierungsgebiet Bahnhofplatz mit dem Bau der – damals umstrittenen – abknickenden Vorfahrt sowie den Kreisverkehr Talstraße, die Entwicklung der Baugebiete auf der Großen Zelg, die Sanierung der Schulgebäude auf der Zelg, im Tal und in Öflingen, der Bau des Kindergartens St. Elisabeth und der Bau des Nahwärmenetzes im Tal. Zu Helmut Wunderles Aufgaben zählte auch die technische Leitung des Wasserwerks, maßgeblich war er an der Gründung des Eigenbetriebs Energie-Wasser-Bäder beteiligt. Außerdem trug er die Verantwortung für die Technischen Dienste. Seit 2006 sind die beiden Posten Stadtbaumeister und Leiter des Bauamts in Wehr getrennt. Damals übernahm Thomas Götz als Chef der Bauverwaltung auch die Amtsleitung vom damaligen Stadtbaumeister Arnulf Burger. Diese Aufgabentrennung könnte sich aber wieder ändern: In der Stellenausschreibung für den künftigen Stadtbaumeister heißt es: "Perspektivisch ist auch die Übernahme der Leitung des Stadtbauamtes denkbar." Helmut Wunderle hat sich in auch in der Mitarbeitervertretung der Stadtverwaltung engagiert. Aktuell ist er Vorsitzender des Personalrats.

