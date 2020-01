Die Stadt erwägt, als Ersatz für den Krone-Parkplatz zusätzliche Parkplätze in der Wehrer Hauptstraße auszuweisen. Bürgermeister Michael Thater kündigte an, entsprechende Vorschläge auszuarbeiten und dem Gemeinderat vorzulegen. Beispielsweise sieht Thater vor der Stadtapotheke Raum für zwei Stellplätze – ähnlich, wie in früheren Jahren. „Alle 34 Stellplätze werden wir aber sicher nicht im Bereich der nördlichen Hauptstraße ausgleichen können“, so Thater. Insgesamt gibt es laut Thater in der Stadt rund 500 kostenfreie Prakplätze.

Die Immobilien GmbH der Brennet hatte den Pachtvertrag mit der Stadt über Krone-Parkplatz zur Jahresmitte 2020 gekündigt. Der Gemeinderat nahm diese Kündigung nun zur Kenntnis, rätselt aber über die Gründe. Stadtrat Helmut Steinebrunner (CDU) sagte, es sei natürlich das gute Recht der Firma, den Pachtvertrag zu kündigen, „auch wenn es uns erst einmal weh tut.“ Leidtragende seien nun vor allem die Einzelhändler und Gastronomen der Innenstadt – mit Ausnahme des Gasthauses Krone. „Schade, dass wir den Parkplatz verlieren“, befand auch Vito Doria (Grüne), der Platz sei ein Filetstück in der Innenstadt und sicher auch anders nutzbar. Er hoffe, dass die Stadtverwaltung und nun eine Lösung finde, die für alle Beteiligten vernünftig sei. „Wir müssen nun abwarten, was die Brennet mit dem Grundstück vorhat“, mahnte Thater zur Geduld.

Der Brennet-eigene Krone-Parkplatz war 1999 umgebaut worden und anschließend für 21.500 Euro jährlich an die Stadt verpachtet worden. Im Gespräch mit unsere Zeitung hatte Brennet-Chef Stephan Denk vergangene Woche tiefergehende Konflikte mit der Stadt angedeutet und angekündigt, sich auch aus der Umgestaltung des Brennet-Areals zurückzuziehen. Dazu gab es in der öffentlichen Gemeinderatssitzung keinerlei Kommentare.