Frank Johannes Wölfl heißt der künftige Wehrer Kulturamtsleiter, der am 1. April die Nachfolge von Reinhard Valenta antritt. Dies teilte die Wehrer Stadtverwaltung am Montag mit.

...und sein Nachfolger Frank Johannes Wölfl. Bilder: Justus Obermeyer/Stadt Wehr | Bild: privat

Der gebürtige Ludwigsburger ist 49 Jahre alt und ein ausgewiesener Theater-Mann. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung als Industriekaufmann, um dann einige Jahre als freischaffender Photograph und danach als Theater-Regisseur zu arbeiten. Schon währens seines Studiums der Kulturwissenschaften an die Universität Hildesheim arbeitete er am Theater in Stuttgart. 2009 wechselte er ans Theater nach Baden-Baden, wo er als Chef-Disponent tätig war. Zwischen Mitte 2017 bis Ende 2018 war er als Kulturreferent und stellvertretender Fachbereichsleiter der hessischen Stadt Biedenkopf beschäftigt. In Biedenkopf – mit 13 000 Einwohnern etwa so groß wie Wehr – betreute Wölfl die ganze Palette des kleinstädtischen Kulturlebens, vor allem aber die dortigen Schloss-Festspiele. Ein witziger Zufall am Rande: Biedenkopf bei Marburg ist die Geburtsstadt von Reinhard Valenta, seinem Vorgänger im Wehrer Kulturamt.

Reinhard Valenta, der das Kultur- und Verkehrsamtes der Stadt Wehr seit dem Jahr 1990 sehr erfolgreich geleitet und dabei auch den Ruf von Wehr als Kulturstadt am Hochrhein wesentlich geprägt hat, wird nach nahezu drei Jahrzehnten im Dienst am 1. Juli 2019 in den wohlverdienten Ruhestand eintreten. In den letzten drei Monaten seines Berufslebens wird er seinen Nachfolger in das umfangreiche Geschäft des Leiters von Kultur- und Verkehrsamt einarbeiten.

"Um diese wichtige Leitungsstelle in der Stadtverwaltung Wehr neu zu besetzen, wurde im November 2018 die Leitung des Kultur- und Verkehrsamtes bundesweit ausgeschrieben. Im darauffolgenden Auswahlverfahren gingen insgesamt 57 Bewerbungen bei der Stadt Wehr ein", teilt Bürgermeister Michael Thater mit. Mit sechs Bewerbern führte eine eigens zusammengestellte Auswahlkommission unter Beteiligung des Gemeinderates noch vor Weihnachten Bewerbungsgespräche, aus denen zwei Bewerber für eine Präsentation vor dem Gemeinderat hervorgingen. In seiner nichtöffentlichen Sitzung am vergangenen Dienstag vergab der Gemeinderat die Stelle an Frank Johannes Wölfl.

