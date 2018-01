Wehr Stadt bekommt Integrationsmanager

Netzwerk Integration freut sich über Professionalisierung der Flüchtlingsbetreuung.

Lange erwartet und dringend gebraucht: Die Stadt Wehr soll einen kommunalen Integrationsmanager bekommen. Wie Bürgermeister Michael Thater auf Nachfrage mitteilte, soll mit Zustimmung des Gemeinderats in den nächsten Monaten eine entsprechende Ganztagsstelle ausgeschrieben werden. Der neue Integrationsmanager soll zukünftig Geflüchtete im Alltag individuell unterstützen und beraten sowie den Integrationsprozess mit individuellen Integrationsplänen begleiten. Eine erfreuliche Nachricht für die Ehrenamtlichen des Netzwerks Integration, so Sprecherin Gabriele Pichlhofer: „Wir warten bereits sehr lange und dringend auf diese Unterstützung und hoffen, dass es nun nicht mehr lange dauert“. Im Laufe der Zeit habe sich die die Tätigkeit des Netzwerks immer mehr auf verschoben berichtet Pichlhofer: Nicht mehr Begrüßung und soziale Kontakte standen im Vordergrund, statt dessen kämpfe man mit komplexen bürokratischen Abläufen. Darum habe man bereits lange für einen Integrationsmanager geworben. Von Seiten der Stadt habe man allerdings auf die entsprechende Verwaltungsvorschrift warten müssen, welche erst seit ein paar Tagen vorliege, erklärt der Bürgermeister hierzu. „Das beispielhafte ehrenamtliche Engagement soll hier nicht dauerhaft sein und nun professionalisiert werden“, so Thater. Aktuell werde geprüft, ob die Kriterien für einen eigenen Integrationsmanager erfüllt seien oder ob man sich eine Stelle mit Bad Säckingen teilen werde. „Vorzugsweise möchten wir das natürlich selbst machen und ich bin zuversichtlich, dass wir die Kriterien erfüllen“, so Michael Thater. Eine enge Zusammenarbeit mit Bad Säckingen sei aber in jedem Fall geplant. Die neue kommunale Ganztagsstelle wird mit Landesmitteln im Rahmen des „Pakts für Integration mit den Kommunen“ finanziert und ist zunächst auf zwei Jahre befristet.