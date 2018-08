Die Beratungsfirma Ideenwelt Gesundheitsmarkt (IWG) beginnt mit ihrem Auftrag, für die Stadt Wehr eine Versorgungsanalyse zur ambulanten medizinischen Versorgungssituation zu erstellen. Am Ende sollen konkrete Handlungsempfehlungen stehen, mit denen der Hausärztemangel wirkungsvoll bekämpft werden kann. Bei einer Auftaktveranstaltung am 27. September sollen auch die in Wehr aktiven Ärzte mitwirken. Eine entsprechende Einladung von Bürgermeister Michael Thater ging in den vergangenen Tagen an die Wehrer Mediziner.

In einer Stellungnahme reagiert Kreisrat und Altbürgermeister Klaus Denzinger auf die Ankündigung der nicht-öffentlichen Veranstaltung. Er begrüßt die Einbeziehung der Ärzte in den Diskussionsprozess und erinnert daran, dass er erst Anfang Juli die Einrichtung eines "Wehrer Runden Tischs mit allen am Gesundheitswesen beteiligten Personen" vorgeschlagen hatte. Dies hatte Bürgermeister Michael Thater seinerzeit mit dem Hinweis abgelehnt, dass sich "Ärzte als Unternehmer nicht in die Karten schauen lassen". Klaus Denzinger, dem Thater in der jüngsten Gemeinderatssitzung im selben Zusammenhang sogar vorgeworfen hatte, "auf fahrende Züge aufzuspringen", kommentiert die Einladung an die Ärzte nun süffisant: Mit Genugtuung nehme er zur Kenntnis, dass der Bürgermeister seine Meinung geändert habe. Denzinger bemängelt allerdings, dass die Einladung nur an Mediziner ging, nicht an alle Beteiligten des Gesundheitswesens.

