Mit dem heutigen Dienstag sind die Wehrer Schulen und Kindergärten geschlossen. Mit einer Allgemeinverfügung ordnet die Stadt Wehr aber auch die sofortige Schließung weiterer Einrichtungen an und folgt damit den Vorgaben aus Stuttgart und Berlin.

Kinderspielplätze werden am heutigen Dienstag abgesperrt

Das Hallenbad beendet mit sofortiger Wirkung die Badesaison. Auch für Vereine steht das Bad nicht mehr zur Verfügung

Sportplätze und -hallen sind sofort geschlossen.

Es wird in den Kindergärten insgesamt drei Notgruppen für den in der Verordnung vorgesehen Personenkreis mit insgesamt aktuell 14 Kindern geben. Auch die beiden Grundschulen bilden an allen drei Standorten Notgruppen, in der Realschule ist eine Notgruppe nicht notwendig. Anspruch auf eine Kinderbetreuung haben nur Eltern, wenn beide Elternteile in Bereichen beschäftigt sind, die zum Erhalt der öffentlichen Ordnung beitragen, beispielsweise in der akuten Gesundheitsversorgung.

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind ab sofort untersagt. „Gerade im Hinblick auf die Grenznähe zur Schweiz und zu Frankreich insbesondere dem Elsass hält die Stadt Wehr die Begrenzung auf eine Höchsteilnehmerzahl von 50 Personen als angemessen und erforderlich. In den erwähnten Nachbarländern werden bereits jetzt keine Infektionsketten und Kontaktpersonen von Infizierten mehr nachverfolgt und überprüft“, heißt es in der Verordnung. Dieses Veranstaltungsverbot gilt vorläufig bis zum 15. Juni 2020, damit ist auch der erst vergangenen Dienstag vom Gemeinderat genehmigte verkaufsoffene Sonntag Ende Mai schon wieder abgesagt.

„Wichtig ist mir nochmals der dringende Appell an unsere Bevölkerung, jetzt alle unnötigen Sozialkontakte zu vermeiden und sich gegenseitig zur Seite zu stehen“, so Bürgermeister Michael Thater. So werde beispielsweise der Nachbarschaftsverein „Miteinander – Füreinander“ seine Aktivitäten ausweiten und viele zu schließende Gaststätten bieten Hol- oder Lieferservice an.