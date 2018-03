Wehr Stadt Wehr freut sich über fünf neue Träger der Ehrenamtsnadel

Bürgermeister Michael Thater verleiht an Robert Gampp, Friedemann Kikillus, Eberhard Volk, Ulrich Jurkiewicz und an das Netzwerk Integration die Auszeichnung.

Die Stadt Wehr freut sich über fünf neue Träger der Ehrenamtsnadel. Die Auszeichnung wurde von Bürgermeister Michael Thater an Robert Gampp, Friedemann Kikillus, Eberhard Volk, Ulrich Jurkiewicz und an das Netzwerk Integration verliehen.

Alle hätten sich, so Thater, durch ihr Engagement um das Gemeinwesen verdient gemacht. Die Ehrenamtsnadel würdigt somit nicht nur die Leistung Einzelner, sie steht auch für die Breite der ehrenamtlichen Schaffensfelder.

Im Besonderen die Musik war es, die das jahrzehntelange Engagement von Robert Gampp bis heute prägt. Bei insgesamt drei Gruppierungen – die Vierteleschlozer, die Spelukedudler und die Happy People – ist Gampp Gründungsmitglied. Doch das allein komplettiert Gampps Ehrenamt noch nicht.

Er ist ebenso Mitglied des FC und des Tischtennisclubs, zudem gehört er als begeisterter Narr den Schlossgeistern und den Fröschen an. „Sie sind eigentlich überall dabei und überall aktiv“, resümierte Michael Thater.

Der ehrenamtliche Einsatz von Friedemann Kikillus gilt dagegen nur einer Institution, bei der es jedoch um lebensrettende Entscheidungen geht: die Freiwillige Feuerwehr, welcher er 1971 beigetreten ist. „Sie sind fast seit einem halben Jahrhundert im Einsatz“, sagte Thater anerkennend. Doch Kikillus ist für die örtliche Feuerwehr mehr als ein Aktivmitglied. Von 2006 bis 2011 war er Abteilungskommandant und anschließend Stadtkommandant bis 2016 – ein Engagement, welches, so Thater, seinesgleichen suche.

Mit Eberhard Volk wurde ein aus dem Einzelhandel stadtbekanntes Gesicht ausgezeichnet. Michael Thater würdigte Volk für seine Bemühungen um die Servicegemeinschaft, die er 1968 mitgegründet hat und deren Vorstandsteam er bis heute angehört. „Sie haben unheimlich viel Engagement zum Wohle dieser Stadt gezeigt“, unterstrich Michael Thater. Unabhängig vom eigenen Geschäft, habe er Events wie den Nikolausmarkt und Sommer in Wehr für die Gemeinschaft initiiert.

Soziales, Jugendarbeit und Musik laufen beim Engagement von Ulrich Jurkiewicz zusammen. Er wurde zum einen für seine Arbeit in der Nachwuchsförderung der Stadtmusik geehrt. Als Dirigent der Nachwuchsorchester hat Jurkiewicz in den 1990er Jahren ein wegweisendes Ausbildungskonzept erstellt. „Dieses ist bis heute von ihrer Handschrift geprägt“, erläuterte Michael Thater. Zum anderen begründet sich Jurkiewiczs Ehrung mit seiner Leitung der Sternsinger. Gerade auch in schweren Zeiten, zeige er dort besonderen Einsatz.

Als jüngste und einzige Organisation wurde die Ehrenamtsnadel an das Netzwerk Integration verliehen. Seit zwei Jahren steht das Netzwerk für viele Ehrenamtliche, die sich für die Integration von Flüchtlingen engagieren. „Als öffentliche Einrichtung hätten wir das nicht geschafft“, gab Michael Thater zu. Umso höher sei die Wertschätzung der Stadt für das kollektive Ehrenamt.