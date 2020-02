Nach anderthalbjähriger Bauzeit nahm die Stadt Wehr gestern Nachmittag ihre Klärschlammfaulungsanlage bei der Kläranlage Brennet in Betrieb. „Ein kleiner Quantensprung in der Abwasserreinigung, und ein großer Tag für Umwelt- und Klimaschutz im Wehratal„, so Bürgermeister Michael Thater zur 2,6 Millionen Euro-Investition für den Eigenbetrieb Abwasser. Die sei gleichzeitig die größte Investition für die Kläranlage in den vergangenen 25 Jahren.

Aktuell befindet sich die Anlage noch im Probebetrieb. Seit einigen Tagen füllen sich die beiden Klärschlammbehälter auf der Westseite des Geländes. In spätestens zwei Wochen, wenn genug brennfähiges Methan entstanden ist, soll sie dann in den Regelbetrieb gehen, erklärte der technische Geschäftsführer Frank Lückfeldt. Dann läuft auch das Blockheizkraftwerk an und produziert die Hälfte des Stroms, den die Wehrer Kläranlage braucht. Dies ist aber nur einer der Vorteile der Faulung. Denn auch die Klärschlammmenge reduziert sich deutlich – damit sinken die Entsorgungskosten. Dritter positiver Effekt: Mit der entstandenen Wärme sollen alle Gebäude beheizt werden und die Heizkosten auf Null reduziert werden. Außerdem sollen künftig weniger Chemikalien notwendig sein und weniger Lastwagen zur Klärschlammentsorgung auf die Straße geschickt werden, ergänzte Lückfeldt.

Bürgermeister Thater erinnerte an die Anfangsjahre des früheren „Zweckverbands“, der sich vor 38 Jahren aus Wehratal-Industrie und Stadt gegründet hatte. „Ältere Gemeinderäte sagen, die Kläranlage wurde zwei Mal gebaut“, so Thater. Denn die ursprünglich gebaute chemische Reinigung funktionierte nie. Erst als nach sechs Jahre eine biologische Reinigung gebaut wurde, wurden die Reinigungsergebnisse zufriedenstellend. Bis dahin hatte der Zweckverband weit über 40 Millionen DM investiert. „Die Klärschlammfaulung birgt kein Risiko, das ist Stand der Technik“, so Lückfeldt zur nun eingesetzten Technik. Umgesetzt werden konnte die Klärschlammfaulung letztlich erst durch die Veränderung der Abwässer: Weil die Textilindustrie immer weniger industrielle Abwässer lieferte, wurde die Kläranlage zunehmend „kommunal“. Organisatorisch stieg die Industrie 2016 aus und die Kläranlage wurde städtischer Eigenbetrieb.

In Vertretung von Landrat Martin Kistler gratulierte der Erste Landesbeamte des Landkreises Jörg Gantzer der Stadt zur Investition in die ökologische und ökonomische Anlage.

Der planende Ingenieur Hans-Jörg Meier bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit die beiden Betriebsleitern Frank Lückfeldt und Andrea Frommherz. „Ich kann ihn gar nicht sagen, wie viel Freude es gemacht hat, eine solche Anlage zu planen“, so Meier. Dem pflichtete auch der Bürgermeister bei: „Es war eine Baustelle, die uns viel Freude gemacht hat.“

Kosten und Einsparungen

Als die Planung für die Klärschlammfaulungsanlage im Jahr 2017 begann, war die Stadt zunächst von Baukosten in Höhe von rund 2 Millionen Euro ausgegangen. Mit 2,6 Millionen Euro wurde die Anlage letztlich rund ein Viertel teurer. Allerdings hat sich in diesem Zeitraum auch die prognostizierte Wirtschaftlichkeit deutlich erhöht, weil sowohl die Kosten für die Klärschlamm-Entsorgung als auch für den Strom stark gestiegen sind. Die Klärschlammmenge wird durch die neue Technik von über 1000 Tonnen auf etwa 600 Tonnen pro Jahr gesenkt. Für die Entsorgung muss der Eigenbetrieb derzeit 115 Euro pro Tonne bezahlen. Etwa die Hälfte des benötigten Stroms will die Kläranlage künftig selbst herstellen. Pro Jahr sind dies rund 350.000 Kilowattstunden.