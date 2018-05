Wehr Spvgg Brennet-Öflingen boomt in der Jugendabteilung

Während andere Vereine über Nachwuchsmangel klagen, erlebt die Jugendabteilung des Öflinger Fußballclubs einen regelrechten Ansturm. Ein Verdienst der neuen Jugendleiterin.

Wehr-Öflingen (kf) Als Inge Schneider vor zwei Jahren die Leitung der Jugendabteilung der Sportvereinigung (SpVgg) Brennet übernahm, lag die Abteilung praktisch am Boden. Gerademal 27 Kinder in den jüngsten Altersklassen waren aktiv bei der SpVgg. Zwei Jahre und viel Arbeit später hat sich dies Bild in der SpVgg-Jugendabteilung kräftig gewandelt, wie aus den Berichten während der Hauptversammlung am Freitag herauszuhören war.

70 Kinder und Jugendliche sind aktuell bei der SpVgg aktiv, in der kommenden Saison soll nach langer Zeit wieder eine männliche B-Jugend und erstmals auch eine weibliche B-Jugend für Kleinfeld beim Verband gemeldet werden. Aktuell sind Bambinis, F-Jugend und in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Schwörstadt auch E1- und E2-, D- sowie eine C-Jugend aktiv. Inge Schneider sei es gelungen, ein Team um sich zu scharen, das der Jugendabteilung zu einem großen Aufschwung verholfen habe, lobte Sammy Lemke-Maier, Vorsitzender des Hauptvereins, die Arbeit der gesamten Abteilung.

Eines der Geheimnisse des Erfolgs ist offenbar auch, dass es Inge Schneider gelungen ist, viele Leute von der Notwendigkeit einer funktionierenden Jugendabteilung als Unterbau für den Aktivbereich zu überzeugen und auch junge Trainer in die Verantwortung genommen hat. So werden die Bambinis etwa von Lea Soleymani und Robin Wunderle trainiert, die gerademal 16 Jahre alt sind. Auch um die C-Jugend hat sich mit Alessio Vella, Simon Urich und Sascha Hillgruber ein junges Trainerteam formiert.

Dass die Abteilung vor zwei Jahren sehr klein gewesen sei, sei für sie eine Chance gewesen, sich als Neuling langsam in die Arbeit als Vorsitzende hineinzufinden, erklärte Schneider nach der Versammlung. Andererseits habe der Zustand der Abteilung damals auch eine Menge Arbeit bedeutet. Ohne ein gut funktionierendes Team sei der Aufschwung gar nicht möglich gewesen. So war dieses Team schon wieder am Samstag beim F-Jugend-Spieltag mit insgesamt zwölf Teams auf dem Hans-Walcher-Sportplatz gefordert. Im August werden auch wieder einige Helfer beim Füchsle-Camp des SC Freiburg in Brennet im Einsatz sein und beim Magnus-Schwitzler-Turnier in den Sommerferien ist ohnehin wieder der ganze Verein gefordert.

Beinahe dreimal so viele Jugendliche wie vor drei Jahren bedeuten auch deutlich höhere Kosten. Um sie decken zu können, beschloss die Versammlung den Jahresbeitrag in der Jugend von 50 auf 60 Euro anzuheben. Keine Überraschungen gab es bei den Vorstandswahlen. Die Vorsitzende Inge Schneider, Schriftführerin Insa Seidel sowie die Beisitzer Melanie Schick, Samantha Hermann, Ilone Hermann, Leo Rubino, Siggi Schneider und Tanja Hanki wurden in ihren Ämtern bestätigt.