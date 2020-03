von sk

Seit Mittwoch gilt eine neue Allgemeinverordnung der Stadt Wehr, die die Regeln der vom Land erlassenenen Corona-Verordnung umsetzt. Teil davon ist ein umfassenden Veranstaltungsverbot, aber auch das Verbot von Kneipen, Clubs, Bars und ähnlichen Einrichtungen. „Die Umsetzung der nun weitergehenden Regelungen des Landes wird derzeit vorgenommen und wird auch kontrolliert werden“, kündigt Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz an. Auch Kinderspielplätze sind nun gesperrt und mit Absperrgittern versehen worden.

Die Stadt Wehr bittet aufgrund der aktuellen Lage darum von allen unaufschiebbaren Behördengängen Abstand zu nehmen. Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind bis auf weiteres nicht mehr frei zugänglich, sondern nur noch nach Klingelzeichen zu öffnen. Dies dient sowohl dem Schutz unserer Bürger wie auch jenem der städtischen Bediensteten. Die Stadtverwaltung bittet darum, zunächst telefonisch oder per Mail Kontakt aufzunehmen, ob ein persönliches Erscheinen erforderlich ist. Abschließend bittet die Stadt alle und Einwohner sowie alle Gewerbetreibenden, sich an die vorgegebenen Regelungen zu halten. „Nur durch ein gemeinschaftliches Vorgehen und Einhalten der Regelungen können diese doch einschneidenden Vorgaben von Bund und Länder auf einen kürzest möglichen Zeitraum reduziert werden“, so der Appell der Stadtverwaltung.