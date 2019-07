von Sara Göhring

Ein sagenhafter Freitag erwartet die Kinder am 12. Juli ab 14 Uhr auf der Burgruine Werrach. Neben der Führung am Sagenpfad und weiteren Angeboten wird in diesem Jahr als neues Element die Präsentation des Sagen-Comics von Willi Raibers dabei sein. Spiel, Spaß und Spannung dürfen die Kinder am sagenhaften Freitag auf der Burgruine Werrach erleben. Ein buntes Programm, wie der von der Stadt engagierte Clown Beppo, Malen mit der Wehrer Künstlerin Elena Romanzin, Schminken und die Führung am Sagenpfad, ist geplant. Für die Verpflegung sorgen die Schlossgeister.

Wehr Burgmusikfestival bei Sonnenschein Das könnte Sie auch interessieren

Betreut werden die Kinder auch von der Schülerfirma EmO der Wehrer Gemeinschaftsschule, die aus Schülern der siebten und achten Klasse besteht. Die Schülerfirma organisiere schulische und außerschulische Anlässe mit, erzählen die Organisatoren Leonie Hahn, Isabell Probst und Anni Schmidt. Beim sagenhaften Freitag sind sie für die Spielstationen zuständig. Darunter sind zum Beispiel Dosenwerfen, eine Schatzsuche, Eierlauf und Sackhüpfen. Wer alle Stationen durchläuft, kann seinen Laufzettel mit Stempeln vervollständigen und bekommt am Ende der Stationen beim Stand der Volksbank Rhein-Wehra einen Preis.

Wehr Erstaunlich: Neue Erkenntnisse zu den mittelalterlichen Burgen in Wehr Das könnte Sie auch interessieren

Die Chance auf den Hauptgewinn aber haben nur die Kinder, die das Volksbank-Sagenquiz ausfüllen und bis Montag, 8. Juli, bei der Tourist-Info Wehr oder bei der Volksbank Rhein-Wehra in Wehr oder Bad Säckingen abgeben. Die Gewinner werden dann am sagenhaften Freitag um 16 Uhr von der Volksbank prämiert. Der erste Preis sind 50 Euro, der zweite Preis sind 30 Euro und der dritte 20 Euro, jeweils in Form von Startguthaben eines Jugendkontos.

Wehr Wehrer Stadtgeschichte (3): Adalgoz von Werrach bezeugt bei einer Schenkung 1092 die Existenz der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Neben den Prämien unterstützt die Volksbank zusätzlich den Programmhöhepunkt. Willi Raiber, der laut eigener Aussage sozusagen auf der Burgruine Werrach aufgewachsen ist, hat „Das Kreuz auf Wildenstein“ in Form eines Sagen-Comics nacherzählt. Der Comic handelt von der Sage der Agnes, die sich unter dem Kreuz auf dem Wildenstein im Wehratal vor dem bösen Kuno versteckt. Essenzielle Orte in der Sage sind neben der Wehratalschlucht auch der Bärenfels und die Burgruine Werrach. Eineinhalb Jahre lang hat es gedauert, bis Raiber den Comic gezeichnet hat und dieser im Anschluss digitalisiert und gedruckt wurde.

Das Werk wird am 27. Oktober im Wehrer Stadtmuseum ausgestellt. Vorerst wird der Comic den Kindern am 12. Juli präsentiert. Erstanden werden kann der Comic beim Verkaufstisch der Buchhandlung Volk am sagenhaften Freitag als Weichcover für 14 Euro und als Hardcover für 18 Euro.