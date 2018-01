Wehr Speisen in guter Gesellschaft: Das steckt hinter dem Wehrer Mittagstisch

Seit zwölf Jahren gibt es den Wehrer Mittagstisch. Drei Mal in der Woche tischen Ehrenamtliche rund 30 Senioren ein warmes Essen auf. Die Ehrenamtliche freuen sich über weitere Mitstreiter.

Wehr – Ein Gemeinschaftsgefühl in geselliger Runde bei einem warmen Essen ist für so manchen älteren Menschen nicht mehr selbstverständlich. Umso mehr schätzen es die Gäste des Wehrer Mittagstischs, dass sie dort die fehlende Gesellschaft wiederfinden. Die Idee dahinter ist ebenso simpel, wie gut: Senioren, die alleinstehend sind, oder sich die Mühe um das tägliche Kochen nicht mehr machen wollen, kommen zum gemeinsamen Mittagessen zusammen. Für die Gäste scheint dieses Konzept aufzugehen, wie Barbara Mulflur erzählt. „Ich komme seit dreieinhalb Jahren hierher und ich würde es vermissen, wäre ich nicht hier.“

Vor rund zwölf Jahren wurde der Mittagstisch von Hannelore Griener ins Leben gerufen und findet seither wöchentlich an drei Tagen im katholischen Pfarrzentrum statt. Die Einrichtung konnte sich schnell etablieren, vor allem auch aufgrund des Engagements der ehrenamtlichen Helfer. Denn das Ehrenamt ist die tragende Basis des Mittagstischs. Und ebenda würden sich alle Beteiligten über neue, helfende Gesichter freuen. „Einige von uns sind mittlerweile fast im selben Alter, wie unsere Gäste“, erklärt Traudl Schmitt, eine Helferin der ersten Stunde. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Gäste tendenziell zunimmt. Derzeit kommen durchschnittlich 30 Gäste zu einem Mittagessen. „Als wir angefangen haben, waren es um die zehn Gäste“, erinnert sich Schmitt. Trotz einer stabilen Anzahl an Helfern werde es daher manchmal eng. Schließlich sollte sich die Einsatzzeit der Ehrenamtlichen auch in einem gewissen Rahmen halten. „Ich bin zwischen zwei und drei Mal pro Monat eingeteilt“, so Schmitt.

Besondere Vorkenntnisse braucht es im Übrigen nicht, um ehrenamtlich tätig zu werden. Die Helfer richten die Tische, servieren, waschen ab, räumen auf und kümmern sich um die Gäste, die sie bei Bedarf auch zuhause abholen. Das Essen selbst wird von einem Catering-Service geliefert. Ehrenamtliches Helfen ist beim Mittagtisch folglich eine machbare Aufgabe, wie Schmitt betont: „Das kann jeder, man muss nur Lust dazu haben und mittags Zeit haben.“ Dazu gehört auch die Freude am Miteinander, was den Mittagstisch jeher ausmacht. „Die Gesellschaft und alles drum herum gehört einfach dazu“, unterstreicht Mulflur, wobei ihr Schmitt zustimmen kann: „Es ist eine familiäre Atmosphäre, die Leute kommen nicht nur zum Essen.“

Als eine eingeschworene, oder geschlossene Gruppe sehen sich am Mittagstisch sowohl Helfer, als auch dennoch Gäste nicht. „Im Gegenteil, wir freuen uns immer über Neuzugänge“, sagt Schmitt und appelliert dabei an interessierte Helfer und Gäste. Gerade Letztere müssten sich manchmal überwinden, um sich anzumelden. Allerdings habe es bisher kaum ein Gast bereut, an den Mittagstisch gekommen zu sein, nicht zuletzt aufgrund der guten Betreuung durch die Ehrenamtlichen. Auch Mulfur war nicht von gleich an so begeistert, wie sie es heute ist. „Ich konnte ja noch selbst kochen, meine Kinder haben mich gedrängt“, gibt sie zu, „und heute bin ich froh darüber“.

Wer sich für den Mittagstisch interessiert oder ehrenamtlich mitmachen möchte, kann sich bei Angelika Schlageter, Telefon 07762/80 53 58, oder Hannelore Griener, Telefon 07762/27 23, melden.