von Sara Göring

Zum sechsten Mal veranstaltet der SC Freiburg gemeinsam mit einem seiner Kooperationsvereine, der SpVgg Brennet-Öflingen, derzeit das Füchsle-Camp. Dabei wird Kindern an drei Tagen auf dem Sportplatz in Brennet ein abwechslungsreiches Fußballprogramm geboten.

Bei schönem Wetter Fußball spielen, dabei Neues lernen und sich gründlich austoben – das dürfen 60 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren dieser Tage auf dem Sportplatz in Brennet. Für das Training sorgen Philipp Temmes, der das Camp leitet, Ali Chokr, Patrick Chaber, Anna Zimmermann und Julian Scholpp vom SC Freiburg. Unterstützung bekommen die Trainer von Praktikantin Annalena Jahn, von der Spielvereinigung Brennet-Öflingen. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen zudem 25 Helfer. Die Frage, worum es bei dem Camp geht, kann Campleiter Philipp Temmes mit einem Wort beantworten: „Spaß“.

Für die drei Tage ist ein Fußballprogramm aufgestellt worden, das verschiedene Facetten des Sports beleuchtet. „Die Kinder sollen spielerisch Neues erlernen“, sagt Temmes. „Die Leidenschaft am Fußball, dass man immer und überall Kicken will, das wollen wir den Kindern vermitteln“, fügt der Campleiter hinzu. Langjährige Fußballerfahrung muss ein Kind nicht haben, um daran teilzunehmen. Die pure Freude am Fußball ist die wichtigste Voraussetzung.

Bei dem Programm orientieren sich die Trainer am Kinderfußballkonzept Funiño des SC Freiburg. Unter anderem sollen die Kinder neue Aspekte neben dem Vereinstraining kennenlernen. „Sticht ein Kind aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten besonders heraus, merken wir uns das schon intern“, erzählt Philipp Temmes. „Im Eigentlichen ist es aber unser Anliegen, den Kindern so viel Spaß wie möglich zu bereiten und ihnen unsere Sportart zu vermitteln.“

Begehrtes Abzeichen

An den Vormittagen trainieren die Kinder in ihren jeweiligen Teams. Unterbrochen wird das Programm täglich für das Mittagessen im Vereinsheim. Auch zwischendurch bedienen sich die jungen Sportler am Wasser und dem sogenannten Zaubertrank, auf den auch die Spieler des SC Freiburg schwören.

Höhepunkt des Camps ist das Füchsle-Abzeichen, das die Teams am Donnerstagnachmittag gewinnen konnten. Am Samstag beim Familientag findet die Siegerehrung statt, bei der Familie und Freunde willkommen sind. „Über die Kooperation mit dem SC Freiburg bin ich sehr stolz und froh“, sagt Jugendleiterin Inge Schneider von der SpVgg Brennet-Öflingen. Sie schätze die Art, wie die Trainer mit den Kindern umgehen sehr, dass die Kinder offen sein können und einen guten Draht zu ihren Betreuern haben, so Schneider. „Man sieht jedes Jahr, dass die Kinder wahnsinnig Spaß haben“, schließt die Jugendleiterin.