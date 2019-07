von sk

In diesem Schuljahr wurde zum zweiten Mal in allen Abteilungen der Gemeinschaftsschule Wehr der Sozialpreis verliehen. Mit dieser Auszeichnung sollen die Schüler Aufmerksamkeit erhalten, die sich beispielsweise im Schulalltag sozial verhalten, verlässlich sind und sich für die Lerngruppe, Klasse und Schule einsetzen. Die Preisträger wurden von den Mitschülern vorgeschlagen und gewählt. Die Gewinner des Sozialpreises wurden in einer Vollversammlung verkündet und es war schön zu sehen, wie stolz und glücklich die Gewinner waren. Den Rahmen für diese Versammlung bildete in der Sekundarstufe I die Beachparty, die in diesem Jahr ebenfalls zum zweiten Mal im Freibad stattfand.

Sozialpreisgewinner der Gemeinschaftsschule der Abteilungen Grundschule Wehr und Öflingen. Hinten, von links: Pauline Szymczyk, Leana Brkinjac, Talia Gomes de Azevedo, Sven Bauer und Jana Mäder. Vorne, von links: Emma Strittmatter, Leyla Hamarat und Maria Bochmann. | Bild: Gms

Die Preisträger sind an der Gemeinschaftsschule in Wehr Pauline Szymczyk, Talia Gomes de Azevedo, Leyla Hamarat, Emma Strittmatter, Abdulrahman Mohammed, Mika Sernatinger, Lucas Diestelberger, Anni Schmidt, Melissa Borruso, Justin Schlageter und an der Außenstelle in Öflingen Sven Bauer, Leana Brkinjac, Jana Mäder und Maria Bochmann.

Alle Gewinner bekamen einen Eintrag in ihr Zeugnis/Lernentwicklungsbericht, eine Urkunde und werden mit der Schulsozialarbeit einen Grillausflug nach Hasel unternehmen.