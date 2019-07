Wehr (jub) Das Programm steht, die Blasinstrumente sind poliert und die Sonne scheint mit Sicherheit: Für den Sommer in Wehr stehen alle Beteiligte in den Startlöchern. Über 20 Einzelhändler locken mit individuellen Angeboten, dazu kommt wieder ein breites kulinarisches Angebot.

„Es gibt viel, viel, viel Blasmusik, das war in dieser Form noch nicht da“, freut sich Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl. Mit „Fättes Blech“ konnte sogar eine der aktuell bekanntesten modernen Brassbands in ganz Deutschland engagiert werden. Eine Veranstaltung mit Außenwirkung, erklärt der Vorsitzende der Servicegemeinschaft (SGW) Peter Hofmeister: „Ein Fest natürlich für alle Wehrer, aber auch eine Werbung für die Einkaufstadt Wehr in der Umgebung“.

Dafür hat die Servicegemeinschaft zusammen mit der Stadt wieder eine Menge auf die Beine gestellt: Blasmusik von den fidelen Dorfmusikanten über die beiden Traditionsvereine aus Wehr und Öflingen bis hin zu Bigband des Verbandsjugendorchesters. Dazu natürlich Rock und Country, wie immer auf dem Kronenparkplatz.

Als Teil des umfangreichen Musikprogramm gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal mobile Straßenmusik mit der Jugendmusikschule. Eine Neuerung, inspiriert von der Tanzgruppe aus Nettuno: In zwei bis drei kleinen Ensembles werden die jungen Musiker kurze Konzerte entlang der Hauptstraße geben. „Damit wollen wir den Festivalcharakter durch die Stadt tragen und auch Umbauzeiten auf den Bühnen überbrücken“, erklärt Wölfl. Auf die ganze Stadt verteilt sein werde auch die über zehn gastronomischen Angebote, dazu kommen natürlich noch die Außenwirtschaften der Wehrer Gastronomen.

„Wir setzten auf ein bewährtes Programm mit guten Bekannten. So findet jeder Besucher dass, was er sucht“, freut sich Hofmeister. Auch in den über 20 teilnehmenden Geschäften lohnt es sich zu stöbern: mit besondere Modekollektionen, ein modernes Antiquariat und vielen individuellen Angeboten präsentieren sich die Wehrer Einzelhändler ihr umfangreiches Angebot.

Eine gute Gelegenheit, sich auch bei den befreundeten Städten zu präsentieren: Fest angekündigt hat sich bereits eine sechsköpfige Delegation aus der französischen Partnerstadt Bandol zusammen mit Bürgermeister Jean-Paul Joseph, die Altstadträte Ulisse Pizziconi und Alfredo Mercuri aus dem italienischen Nettuno sowie einer der drei Bürgermeister aus dem schweizerischen Onex.

Das Programm

Bühne am Talschulplatz

11.00 Uhr: Eröffnung mit Bürgermeister Michael Thater und SGW-Vorsitzender Peter Hofmeister gefolgt vom musikalischen Programm der Talschule

12.00 Uhr: Tanzgruppen des Tanzstudios Iris Jaeger

12.45 Uhr: Dance Factory

14.00 Uhr: Bigband des Verbandsjugendorchesters (Swing, Blus, Pop/Rock)

16.30 Uhr: Musikverein Öflingen

18.00 Uhr: Stadtmusik Wehr

20.30 Uhr: Fättes Blech (Moderne Blasmusik)

Bühne am Kronenparkplatz

11.00 Uhr: Frühschoppen mit den Fidelen Dorfmusikanten

14.00 Uhr: Duo Borderline mit Line Dancers (Western/Country)

17.00 Uhr: The Mario-Nettes (Rock/Pop-Coverband)

20.30 Uhr: The Rangers (Rock/Blues-Klassiker)

Innenstadt:

12.00 bis 18.00 Uhr: Ensembles der Jugendmusikschule (jub)