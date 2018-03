Wehr So will der Musikverein Öflingen die Jugendausbildung verbessern

So will der Musikverein Öflingen die Jugendausbildung verbessern

Der Musikverein Öflingen will seinen Ausbildungsbereich reformieren. Wie das geschehen soll, stellte Rolf Gallmann in der Hauptversammlung der Jugendkapelle vor.

Gut aufgestellt und zukunftsorientiert präsentierte sich der musikalische Nachwuchs des Musikvereines Öflingen (MVÖ) bei seiner Hauptversammlung. Die größte Herausforderung in diesem Jahr besteht in der Umsetzung von Reformbestrebungen im Ausbildungsbereich, über die sich die Vereinsführung schon seit Längerem ihre Gedanken macht und die ab Sommer umgesetzt werden sollen.

Vorgestellt wurde die Neukonzeption vom Leiter Jugendausbildung. Musikalische Bildung- und Ausbildung solle nicht mehr als bloßes Mittel zum Zweck des Fortbestandes begriffen werden, forderte Rolf Gallman. Die dadurch geförderte Allgemeinbildung und Integration fördere in hohem Maße auch die soziale Kompetenz von Heranwachsenden, gab der Ausbildungsleiter zu bedenken. Entschlossen zeigt sich der MVÖ, den Einzelunterricht am Instrument nach dem Eintritt der Zöglinge in die Jugendkapelle nicht abreißen zu lassen. Unterstützen soll dieses Vorhaben vor allem eine Erweiterung und Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Bad Säckingen.

Die Vereinsführung will laut Gallmann künftig Wert darauf legen, dass nur noch fachlich und pädagogisch qualifiziertes Personal mit der Ausbildung des Nachwuchses betraut wird. Gallmann kündigte darüber hinaus eine „Unterstützung von Familien durch einen konstanten Ausbildungsbeitrag“ an. Mit einer Anpassung der Mitgliedsbeiträge müsse gerechnet werden, erklärte Gallmann. Etwaige Sorgen vor allzu großen Umstellungen suchte Ilona Kunzelmann zu zerstreuen. „Es wird nicht alles anders“, erklärte die Vorsitzende. Es werde nur an „Stellschrauben“ gedreht.

In personeller Hinsicht scheinen die Stellschrauben bei Jugendkapelle und Nachwuchsorchester richtiggestellt zu sein. Die bisherige Beisitzerin und kommissarische Kassenführerin Julia Frank wurde bei den Wahlen offiziell ins Amt berufen. Neuer Beisitzer ist Fabian Trefzger. Wiedergewählt wurden Vorsitzender Nico Bäumle, Stellvertreter Florian Bäumle, Protokollführerin Julia Huber und Beisitzerin Sina Burczyk. Den Taktstock bei der Jugendkapelle schwingt nun Dirk Strittmatter. Das Nachwuchsorchester betreut Daniela Seitz.