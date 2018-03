Wehr So war der Auftritt der Band Ölch in der Schlosserei

So war der Auftritt der Band Ölch in der Schlosserei

Die Band Ölch hat zahlreiche Fans in die Schlosserei gezogen. Wir der Auftritt der Wehrer Band war, erfahren Sie hier.

Wehr (gsl) Deftig und laut – Ölch rockte bis spät in die Nacht in der Schlosserei in Wehr. Erfrischend schneller und eindringlicher Punk-Rock war ganz der Geschmack der über 90 Zuhörer. Melodischere Stücke gehören zum Repertoire und weitere Stilrichtung wurden gekonnt ausgetestet. Rockmusik hat eine weite Spannbreite, Ölch ist vielfältig.

Die fünf Musiker wirken erst einmal nicht extrovertiert. Starallüren haben sich noch nicht entwickelt. Warum auch, vertraute Gesichter aus dem großen Freundeskreis drängten sich bis direkt an die Bühne. „Wohnzimmerkonzerte“ liegen ganz im Trend, auch bei den ganz Großen in der Szene. Die Toten Hosen hatten damit im vergangenen Jahr die neue Richtung vorgegeben. Nähe, direkt dran sein – das sind Hauskonzerte für das Publikum wie für die Musiker. Valentin Tenhibben kitzelt Erinnerungen hervor: "Das haben wir schon bei den Pfadfindern gesungen“.

Bei dem Konzert in der Schlosserei wurde deutlich, dass mit Ölch keine Anfänger auf der Bühne standen. Die bekannten Hymnen über Party, Heimat und Wehr sind schon jetzt geläufiges Liedgut in dieser Nischenszene geworden. Axel Fien, der Neue in der vier Jahre alten Band, ist allemal sicher an der Gitarre. Er strahlt diesen Typus „drahtige Bohnenstange“ aus, wie es in jeder großen Band einen gibt und ist eins mit seinem Juwel. Im Publikum waren gleichwohl auch ältere Semester vertreten. Dafür ist die Schlosserei in der gesamten Region bekannt. Die Mischung macht’s, keine Larifarimusik und Kenner und Könner bei den Gästen.

Seit 15 Jahren geht das Konzept in der Schlosserei auf. Ölch passt da rein. Inhaber Gérard Reichert charakterisiert Ölch ganz deutlich: "Die sind sehr exakt, sind mit Spaß dabei und – die kommen weiter.“ Reichert kennt die Rock-Szene in der Region aus dem Effeff und ist noch immer überrascht: „Der Bedarf für eine Location, in der nur Rockmusik auftritt, konzentriert sich auf Wehr.“ Auch der Nachwuchs bekommt regelmäßig seine Chance, dieses Mal Siphlek aus dem Wiesental.