Bummeln und genießen: 42 Wehrer Geschäfte laden am kommenden Sonntag, 13. Oktober, von zwölf bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Servicegemeinschaft Wehr umrahmt die Veranstaltung bereits ab elf Uhr mit 13 Imbisswagen und verschiedenen Aktionen entlang der Hauptstraße.

Bereits zum dritten Mal lädt die Wehrer Servicegemeinschaft (SGW) am kommenden Sonntag zum mobilen Sonntagsessen mit Einkaufsmöglichkeit. Ab elf Uhr stehen die 13 Imbisswagen von Burger bis Pasta in der Innenstadt bereit, mehrere Wehrer Gastronomen haben eigene Aktionen angekündigt. „Vor dem Döner Bistro und dem Biersieder wird es wieder Sitzgelegenheiten geben“, erklärt Mitorganisator Stephan Ruthe.

Besondere Aktion

„Ich freue mich besonders, das auch das Storchehus geöffnet hat. Der neue Pächter hat uns eine besondere Aktion angekündigt!“. Ab zwölf Uhr öffnen dann 42 Wehrer Einzelhändler ihre Geschäfte, auch die Outlet-Center im Hemmet und der Schmidt‘s Markt sind wieder dabei. „Man darf sich am Wochenende also nicht nur auf das angekündigte schöne Wetter freuen“, so der SWG-Vorsitzende Peter Hofmeister.

Für zusätzliche Attraktionen haben die SWG-Organisatoren Stephan Ruthe und Klaus Frey das Autohaus Maszurimm gewonnen, welches ab der Schopfheimer Straße seine aktuellen Modelle präsentieren wird. Schnäppchen soll es dann auch nicht nur in den Geschäften geben, sondern auch auf dem Flohmarkt im Bereich der Todtmooser Straße. Vor der Volksbank sorgt das Akkordeon Orchester Akonima für musikalische Unterhaltung.

Sportliche Vorführungen

Sportliche Vorführungen hat das Wehrer Sportstudio Core Gym entlang der ganzen Hauptstraße geplant. „Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen schließen die Geschäfte dann um 17 Uhr. Bis 18 Uhr kann aber noch geschlemmt werden!“, so Stephan Ruthe. Parkmöglichkeiten sind wie immer reichlich vorhanden, so Hofmeister: Das Parkhaus Talschulplatz ist geöffnet, dazu kommen der Ludingarten sowie die Parkplätze von Lidl und Schmidts Markt. Und dank des großen Zulaufs des Imbisswagen-Fests plant die SGW bereits eine Fortsetzung mindestens für die nächsten beiden Jahre.