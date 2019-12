von Gerd Leutenecker

Gut besucht war das Weihnachtssingen der Talschule in der Stadthalle Wehr. Der letzte Schultag im Jahr steht traditionell ganz im Zeichen der Advents- und Weihnachtszeit. Die Stadthalle war vom Parkett bis zur Empore kurz nach 10 Uhr gefüllt. Eltern, Großeltern und Freunde der Talschulkinder genossen die festliche Atmosphäre. Und alle Altersklassen präsentierten ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm.

Mit Zipfelmützen und Rentier-Geweihen

Mit einem Flammentanz der Erstklässler begann die Veranstaltung. Die Schüler der ersten Klassen sowie der Grundschulförderklasse zogen mit Kerzen durch die Stuhlreihen. Von der Bühne herab sangen die Chöre. Rektorin Sonja Dannenberger motivierte gleich auch die Besucher, „wir singen für Sie, aber auch mit Ihnen“. Die passenden Liedblätter lagen auf allen Stühlen aus. Bei „Stern über Bethlehem“ und „Stille Nacht“ kamen die kräftigen Stimmen der Gäste zur Geltung. Versierte Vorleser aus den dritten und vierten Klassen lasen abwechselnd die Weihnachtsgeschichte fließend vor. Zur Unterscheidung der Chorkinder auf der Bühne hatte der Bambini-Chor weiße Shirts der Talschulchor blau Shirts an. Allen gemeinsam waren die roten Zipfelmützen oder roten Rentier-Geweihen auf Haarreifen.

Voller Freude bei der Sache

Klar herrschte etwas Nervosität bei den Kindern vor. Mit Zwinkern und Anlächeln der vertrauten Gesichter unter den Gästen beruhigten sich die Schulkinder. Eine gewisse Unruhe in ungewohnter Umgebung auf der Bühne der Stadthalle war verständlich. Auch die musikalisch mitwirkenden Lehrkräfte hatten ein leichtes Spiel mit ihren Schützlingen. Die strahlenden Kindergesichter zollten die Begeisterung derer; mit viel Freude war die Kinderschar bei der Sache. Von Seiten der Flötengruppe kamen unter der Leitung von Margit Tauber gekonnt gleich drei Stücke zur Geltung. Dannenberger selber hatte die Kinder mit den Orffschen Schlagwerken angeleitet.

Die Schüler zogen mit Kerzen durch die Stuhlreihen. | Bild: Gerd Leutenecker

Ganz präsent in der Mitte der Bühne waren die Chöre versammelt. Mit einem auswendig vorgetragenen Gedicht zur Weihnachtszeit von Eduard Mörike kamen die Ältesten der Schulkinder zur Geltung. Ein Rap rundete das Programm ab. Marielena Büttner vom Förderkreis der Talschule dankte für die Spendenmittel und Fördergelder, die auch in diesem Jahr wieder in Projekte und Unternehmungen für die Talschulkinder geflossen sind. Zahlreiche Eltern halfen beim Weihnachtssingen selbstverständlich mit. Die Bestuhlung und Deko lag ganz in den Händen der Eltern und des Elternbeirates. Nach über einer Stunde Programm in der Stadthalle ging es ein letztes Mal für diese Jahr im Klassenverband in die Schule zurück. Rektorin Dannenberger wünschte allen Anwesenden ein frohes Weihnachtsfest.