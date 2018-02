Wehr Skirennen des SC Wehr: Nachwuchs beweist Können auf der Piste

Der Skiclub Wehr veranstaltete ein Kinder-Schülerrennen in Todtmoos. Zahlreiche junge Wintersportler aus der näheren Region waren am Start.

Zu einem Kinder- und Schülerrennen nach Todtmoos-Weg lud der Skiclub Wehr die jugendlichen Skiläufer kürzlich ein. Vom Pistenpersonal wurde alles unternommen, um für alle Teilnehmer gleichbleibende Bedingungen zu schaffen. Schon Tage zuvor wurde begonnen, die Piste zu präparieren.

Pünktlich um 10 Uhr starteten die Kinderklassen. In der Klasse U 8 sicherte sich bei den Mädchen Platz 1 Mia Anderes vom SC Waldshut vor Hanna Hagemann vom SC Ludwigshafen. Bei den Jungs errang Platz 1 Milian Günther von der Skizunft Bernau, vor Lasse Jehle vom SC Wehr. In der Klasse U 10 kam bei den Mädchen auf Platz 1 Eva Höcht von der SZ Rheinfelden, Platz 2 sicherte sich Lilli Anderes vom SC Waldshut vor Josephine Klingele von der SZ Bernau. Bei den Jungs errang Platz 1 Lennart Behringer vom SC Todtmoos, Platz 2 errang Max Hierholzer vom SC Wehr und Platz 3 Felix Petraschka von der SZ Rheinfelden. Um 13 Uhr gingen dann die Schüler an den Start. Hier errang bei den Mädchen Jahrgang 2008 Lilli Anderes vom SC Waldshut Rang 1. Auf Platz 2 kam Josephine Klingele von der SZ Bernau und auf Platz 3 Lena Hierholzer vom SC Wehr. Bei den Jungs war Lennart Behringer vor Max Hierholzer und Janik Rinka (beide SC Wehr) erfolgreich. In der Klasse U 12 sicherte sich Lena Jehle vom SC Wehr Platz 1 vor Anna Petraschka von der SZ Rheinfelden und Elisa Thissen von der SZ Bernau. Bei den Jungs gewann Tim Thissen von der SZ Bernau vor Tobias Höcht von der SZ Bernau und Linus Laule vom SC Wehr. In der Klasse U 14 war bei den Mädchen Antonia Spitz vom SC Rheinfelden vor Stefanie Gfrörer vom SC Menzenschwand und Lisanne Klingele von der SZ Bernau erfolgreich. Bei den Jungs in dieser Altersklasse siegte Paul Gfrörer vom SC Menzenschwand vor Kevin Schmidt von der SZ Bernau und Tim Glatthar vom SC Öflingen.