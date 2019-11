von Hansjörg Bader

Mit einer Feierstunde ehrte der Skiclub Wehr alle Teilnehmer, die in diesem Jahr das Sportabzeichen erworben haben. 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene stellten sich 2019 den vier geforderten Disziplinen. Aus den Prüfgruppen Ausdauer, Kraft, Koordination und Schnelligkeit konnten alle ihr Wunsch-Programm zusammenstellen. Früher wurde ein Fünfkampf gefordert, dieser wurde 2013 auf vier reduziert. Die Prüfungen wurden von den SC-Beauftragten Marga Bermeitinger und Maria Rösch abgenommen.

Kurz nach Ostern konnten die Teilnehmer mit dem Training beginnen. Wie überall galt auch hier das Motto: „Ohne Fleiß kein Preis“. Auf den Sportplatz zu kommen und zu glauben, man habe das Sportabzeichen und die Urkunde schon in der Tasche, das sei ein Trugschluss und habe manchen schon eines Besseren belehrt. „Hier im Kampf um Zeiten und Weiten gut Bestehen zu können, das erfordert Übung und Ausdauer“, wie Marga Bermeitinger bei der Sportabzeichen-Übergabe sagte.

Für Bedauern sorgt bei den Organisatoren neben den stagnierenden Teilnehmerzahlen vor allem das nach wie vor geringe Interesse der Jugend. Das veranlasste Alt-Bürgermeister Klaus Denzinger, der seit Jahren erfolgreich nach „Gold“ strebt, zu der Bemerkung, dass in den Schulen der Stadt mehr Werbung für diese „tolle Sache“ betrieben werden müsse. Seine Worte wählte Denzinger wohl auch unter dem Eindruck des jüngst veröffentlichen Gesundheits-Reports, wonach sich Jugendliche in Deutschland viel zu wenig bewegten. Er selbst will für 2020 zusätzlich einen Teilnehmer gewinnen. Gleiches erhoffe er von allen übrigen die in diesem Jahr den Leistungstest mitmachten, so Denzinger: „Dann wären wir das nächste Mal 60“. Eine Zahl die eher einer Stadt wie Wehr würdig sei.

Der Vorsitzende des Skiclubs Rudi Messmer berichtete, dass nunmehr seit 22 Jahren die Organisation der Veranstaltung in den Händen des Skiclubs liege und somit auch in jenen von Bermeitinger und Rösch. Aber weit früher schon wurde das Ablegen des Sportabzeichens den Wehrer angeboten. Eingang in die Stadt fand die Prüfung über die TV-Leichathleten und Werner Betsch. Dieser übergab später die Unterlagen und die Regie an seine Schwester und den Schwager Ursula und Rudi Link.Die beiden prüften dann ab 1979, bis der Skiclub 1997 in die Bresche sprang. Rudi Link war wohl der erfolgreichste Wehrer Sportabzeichen-Sammler.

Unter den 20, die die Anforderungen dieses Jahr bewältigten, waren mit Heike Lehmann und Kurt Wymann zwei weitere, die in den Club der 20er aufgenommen werden konnten. Bei den Frauen halten derzeit Maria Rösch (38) und bei den Männern Klaus Denzinger (34) die Spitzenpositionen.