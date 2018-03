Wehr Skiclub Öflingen ermittelt seine Meister

Die begehrten Titel holten sich bei besten Bedingungen am Spitzberghang in Bernau Annabelle Welsch, Tim Glatthaar und Ralf Glatthaar.

Bei schönstem Wetter ermittelten die Aktiven des Skiclubs Öflingen am Sonntag ihre Meister. Die begehrten Titel holten sich am Spitzberghang in Bernau Annabelle Welsch (Schülerinnnen und Damen), Tim Glatthaar (Schüler) und Ralf Glatthaar (Herren).

„Super Bedingungen, besser könnte es nicht sein“, brachte der stellvertretende Vorsitzende des Skiclubs Öflingen, Rainer Fritsche, die Bedingungen am Spitzberghang auf den Punkt. Bestens war die Piste präpariert und so gingen bei frühlingshaften Temperaturen und gutem Schnee 39 Aktive, darunter zwei Snowboarder, an den Start, eine Teilnehmerzahl, mit der sich Fritsche sehr zufrieden zeigte. Die jungen Läufer starteten in den Altersklassen U6, U8, U10, U12, U14 und U16 und in der Jugend, die Damen und Herren waren in drei Altersklassen vertreten. Den rund 380 Meter langen Riesenslalomkurs mit seinen 24 Toren hatte Ralf Glatthaar gesteckt. Es galt, den Parcours zweimal zu bewältigen, wobei bei den Schülern nur der jeweils beste Lauf in die Wertung kam, bei den Jugendlichen, Damen und Herren wurden dagegen die Zeiten beider Läufe addiert.

Die begehrten Pokale und Urkunden wurden im Vereinsheim In Todtmoos-Weg überreicht. Gleich zwei Titel – Schülerinnen und Damen aller Klassen – holte sich Annabelle Welsch, Schülermeister wurde Tim Glatthaar. Bei den Herren konnte sich Ralf Glatthaar durchsetzen. Die Siege im Snowboardwettbewerb trugen die beiden einzigen Starter Malou Noller und Sven Link davon.