Die Haseler Künstlerin Simone Litschka hat am Sonntag ihre neuen Werke im Alten Schloss in Wehr präsentiert. Die Vernissage untermalte der Gitarrist Mark Wise stimmungsvoll. Eröffnet wurde die überaus gut besuchte Veranstaltung durch den stellvertretenden Bürgermeister Paul Erhart.

Der Leiter des Kultur- und Verkehrsamts, Frank Johannes Wölfl, bezeichnete in seinem einführenden Vortrag die Kunst als menschliches Handeln, das auf Wissen, Wahrnehmung, Denken, Übung und Intuition gegründet ist. Auf seine Fragen hin beschrieb Künstlerin Simone Litschka, dass Mensch und Landschaft im Mittelpunkt ihres Werks stehen. Während sie früher intensiv Horizonte gemalt hat, beschäftigt sie sich jetzt besonders mit Bergansichten und sowieso mit der Wirkung des Lichts und mit Lichtspiegelungen.

Die vielseitige Künstlerin stellt diese Motive durch zwei Techniken dar, die auf eindrucksvolle Weise Lichtspiegelungen erzeugen: Bei der ersten Variante werden mit großem Spachtel Schichten von verschiedenen Ölfarben aufgetragen, die dann zum Teil mit einem kleineren Spachtel wieder entfernt werden. Das Ergebnis sind wunderbar leuchtende Bilder in warmen Farben.

Die andere Technik ist eine Art Lithografieverfahren, bei dem blauschwarze Farbe auf Metallplatten aufgebracht wird, die dann teilweise bemalt werden. Dabei entstehen zarte, zauberhafte Landschaften, die an japanische Tuschemalerei erinnern. Gezeigt werden außerdem Porträts und Bilder von Läufern in Öl auf Leinwand, in denen sichtbar wird, wie gut Simone Litschka auch die Kunst des Zeichnens beherrscht.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung im Alten Schloss in Wehr kann noch bis 13. Oktober samstags und sonntags jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besucht werden.

Zur Person

Simone Litschka ist 1972 geboren und hat nach dem Abitur 1992, einem Gaststudium an der Bildhauerschule in Horice/Tschechien und der Teilnahme am Internationalen Malersymposium in Osch/Kirgisien von 1994 bis 2001 Freie Kunst an der Hochschule der Bildenden Künste Saar, Saarbrücken, bei Bodo Baumgarten und Wolfgang Nestler studiert. Nach dem Diplom mit Auszeichnung wurde sie in Jahr 2000 zur Meisterschülerin von Bodo Baumgarten ernannt. 1998 war sie Preisträgerin der Kulturstiftung Deutsche Bank und erhielt Graduierten- beziehungsweise Förderstipendien. Zwischen den Jahren 2000 und 2007 war sie freischaffende Künstlerin in Berlin. Seit 2007 hat sie ihr Atelier in Hasel. Sie ist mittlerweile auch Kunstlehrerin an der Freien Waldorfschule in Schopfheim und lebt mit ihrem Ehemann und drei Kindern in Hasel.

Weitere Informationen finden Sie hier.