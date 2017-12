Wehr Sie schrieben im Jahr 2017 in Wehr Schlagzeilen

Sie schrieben im Jahr 2017 in Wehr Schlagzeilen

Der Wehrer Jahresrückblick 2017 (Teil 1): Die Menschen des Jahres

Neuwahlen, Rückzüge, Beförderungen und Ehrungen. Das Jahr 2017 brachte viele Veränderungen. Wir blicken zurück: Welche Menschen in den vergangenen zwölf Monaten schrieben die Geschichten in Wehr?

Die Stadtverbände der beiden großen Parteien wählen neue Vorsitzende: Die CDU wird seit Februar von Johannes Mulflur geführt, der schon zwischen 2002 und 2010 Vorsitzender des Stadtverbands war. Mulflur (54) löst den erst 25-jährigen Julian Gerblich ab, der wegen seines Studiums das Amt aufgibt. Bei der SPD steht seit Mai Kurt Wenk an der Spitze des Ortsverbands. Der 58-Jährige wird Nachfolger von André Langbein, der den Wehrer Sozialdemokraten seit 2011 vorstand. Bei der Bundestagswahl im September bleiben die Wechsel allerdings ohne Effekt: Die Wehrer SPD fährt mit gerade einmal 18,8 Prozent der Zweitstimmen das schlechteste Bundestagswahlergebnis ihrer Geschichte ein. Die CDU verliert über zehn Prozentpunkte und kommt auf nur noch 34,7 Prozent – auch dies eines der schlechtesten Ergebnisse überhaupt.

Yasemin Krause wird neue Hauptamtsleiterin. Zuvor war sie Personalleiterin im Wehrer Rathaus. Sie löst Bernd Oßwald ab, der im Gegenzug Krauses bisherigen Job übernimmt.

Angelika Buchmann-Flaitz (SPD) wird im Februar neue Stadträtin. Sie ersetzt Gerard Reichert, der schon im Oktober 2016 zurückgetreten war. Reichert verabschiedet sich mit einer großen Geste: Er spendet sämtliche Aufwandsentschädigungen, die er in seiner zweieinhalbjährigen Zeit als Gemeinderat erhalten hat, an den Wehrer Stadtseniorenrat: Immerhin stolze 4000 Euro.

Adelshochzeit auf südbadisch: Leopold Freiherr von Schönau-Wehr heiratet im Mai Miriam Freifrau von Schönau-Wehr in der Wehrer Kirche St. Martin. Das junge Paar wohnt seitdem auf dem Eichbühlhof bei Wehr.

Andreas Bosch, Rektor der Wehrer Gemeinschaftsschule, verlässt Wehr im Sommer und wechselt an eine Realschule in der Heimat seiner Ehefrau in der Nähe von Reutlingen. Die Nachfolge Boschs ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Kommissarisch führt seit Jahresmitte Konrektor Nikolas Knust die Wehrer Schule.

Lukas Büche wird im Sommer neuer Gemeindevollzugsbediensteter. Gemeinsam mit Mia Steinbach sorgt er künftig für mehr Ordnung auf Wehrer Straßen – dabei geht es nicht nur um die Ahndung der Falschparker in der Hauptstraße. Insbesondere wird der Streifendienst nun auch in die Abendstunden ausgedehnt.

Günter Ebi, Unternehmer aus Hohentengen, wird neuer Mehrheitsgesellschafter und alleiniger Geschäftsführer der Kownatzki Premium Gears. Er richtet das Unternehmen, das seine Wurzeln in der in die Krise geratenen Zahnradfabrik Kownatzki hat, neu aus. Mit dem Service für Generatorenhersteller bekommt das Unternehmen ein neues Standbein.

Zu einem Überraschungsbesuch kam Bandols Bürgermeister Jean-Paul Joseph nach Wehr und dokumentierte beim „Sommer in Wehr“ sein Interesse an der Forstführung der Städtepartnerschaft mit Wehr, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Überraschend war der Besuch deshalb, weil wenige Wochen zuvor kein Vertreter der südfranzösischen Partnerstadt zu den offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten nach Wehr gekommen war. Versöhnlich dann der Jahresabschluss. Im Rahmen des Bandoler Weinfests Anfang Dezember wurde die Partnerschaft der beiden Städte erneuert.

Eine hohe Auszeichnung bekamen drei Öflinger Vereinsvertreter verliehen: Margret Schulze (Harmonika-Orchester Öflingen), Ralf Pogalzky (Musikverein Öflingen) und Michael Sutter (Narrenzunft und Gesangverein Öflingen) erhielten die Ehrennadel des Landes für ihren langjährigen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit.

Ein weiterer Schritt in Richtung einer professionellen Musikkarriere ist dem Wehrer Singer-Songwriter Julian Schönauer alias Paperhat gelungen: Mit seinem selbstkomponierten Song „Off“ hat er den Youngster-Award der Popakademie Mannheim gewonnen. Der Preis wurde im Rahmen des Wettbewerbs „Songs“ verliehen.

Martin Matt, seit 16 Jahren Leiter des Polizeipostens Wehr, geht zum Jahresende in Ruhestand. Sein Nachfolger wird ab Januar der Schopfheimer Sven Schroeder.