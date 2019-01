von Gerd Leutenecker

56 Starter waren beim Dreikönigskegeln vom KSC Wehr-Öflingen am Wochenende im Gasthaus "Zur Säge". "Der Sonntag war ein sehr guter Tag" aber am Samstag hätten mehr Kegler Platz gehabt, sagte Kassierer Gisbert Müller. In Vertretung für den Vereinsvorsitzenden Michael Thomann übernahm Müller die Preisverteilung. Jeweils eine frisch ausgenommene Schweinekeule war als begehrte Trophäe für die Erstplatzierten reserviert. Dicht gedrängt war in der Spielklasse der "Hobby Männer" Martin Lang mit 71 Holz der Gewinner. Markus Wolff und Dieter Saaler belegten Platz 2 und 3. 30 Männer nahmen daran teil und die Preise reichten bis Rang 17.

Erfolgreiche Frauen

In der Klasse der "Hobby Frauen" errang Annette Müller den ersten Platz. Margret Schulze und Beate Silbereisen kamen mit 59 und 58 Holz auf die Plätze. Mit 67 Holz errang Ellen Feier vor Anja Möller bei den Aktiven einen knappen Sieg. Gisbert Müller kam trotz der organisatorischen Leitung vom Saukegeln bei den Männern auf den ersten Platz. Dem Weiler Michael Osswald bescherte sein Auftritt gleich zum ersten Kegeln den zweiten Platz in Öflingen. Timo Waclawczyk und Walter Traichel kamen auf die nachfolgenden Plätze.