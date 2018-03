Wehr Servicegemeinschaft Wehr hat im Jubiläumsjahr viel vor

Das Innenstadtentwicklungskonzept ist vorrangiges Thema bei der Service-Gemeinschaft Wehr. Geplant ist nun eine Umfrage bei den Gewerbetreibenden, um deren Bedürfnisse an die SGW zu ermitteln.

Wehr – Vorrangiges Thema bei der Service-Gemeinschaft Wehr (SGW) ist nach wie vor das Innenstadtentwicklungskonzept, das unmittelbar mit dem Projekt Brennetareal verknüpft ist. Hierfür, das berichtete Peter Hofmeister, Vorsitzender der SGW, an der Hauptversammlung am Mittwoch, koordinieren sich weiterhin zwei Arbeitsgruppen. Diese konsolidierten sich nach einer Sitzung im vergangenen September mit der Vorstellung der Immacom-Studie und der Erläuterung des Konzeptes" Brennet-Areal".

Zum einen arbeiten diese Arbeitsgemeinschaften zukünftig weiter zur Kräftekoppelung auf dem Brennetareal, zum zweiten zur Weiterentwicklung der SGW. Hierfür wurde die Stadt Wehr angefragt für einen weiteren Beisitzer für die SGW. Reinhard Valenta wird zukünftig beratend tätig sein als Beisitzer.

Geplant ist nun eine Umfrage bei den Gewerbetreibenden, um deren Bedürfnisse an die SGW zu ermitteln. Eine Koppelung und Koordinierung der Interessen von Stadt und Einzelhandel für eine positive Stadtentwicklung sei im Übrigen existenziell und gewünscht, so Bürgermeister Michael Thater. Hierfür werde gesondert der Gemeinderat befragt. Er wünsche sich dafür eine starke SGW zu ergebnisreichen Diskussionen und Debatten im Gemeinderat, so Thater.

Vorschau/Rückschau: Der diesjährige "Sommer in Wehr" stellt den zweiten Festakt zur 50-jährigen Jumelage mit Bandol dar am 30. Juni unter dem Motto "Vive la France". Denn während Ende des letzten Jahres Gemeindevertreter die französische Partnerstadt zum Festakt besuchten, wird dann in Wehr dieses Jubiläum begangen. Mit französischen Chansons, entsprechender Schaufensterwerbung und mehr werde die Wehrer Innenstadt aufwarten, so Peter Hofmeister.

Auch in diesem Jahr werde es nur einen Verkaufsoffenen Sonntag geben am 14. Oktober. Man warte die weitere Rechtslage in dieser Sache ab, das Frühlingsfest werde als Projekt weiter überarbeitet, so Hofmeister.

Doch dem Verkaufsoffenen Sonntag im Oktober sehe man wieder erwartungsvoll entgegen. Im vergangenen Jahr sei das Konzept mit Food Trucks, einer SGW mit vielen tollen Angeboten und Aktionen und nicht zuletzt tollem Wetter voll aufgegangen, so Hofmeister.

Und während das Erfolgskonzept "Blume für Sie" am Samstag, 12. Mai, weitergeführt wird und die Kunden an diesem Tag mit einer Rose bedacht werden nach einem Einkauf geht die Weiterentwicklung der Weihnachtsstadt weiter. Am 1. Dezember, werden Nikolausmarkt und Weihnachtsstadt eröffnet, doch müsse kontinuierlich daran gearbeitet werden, so Stephan Ruthe, der seitens der SGW mit der Projektleitung betraut ist. Es zeichne sich keine schnelle Veränderung ab, vielmehr müsse man an weiteren Entwicklungen stetig arbeiten, sagte er.

Doch auf einiges könne man sich verlassen – so konnte Eberhard Volk wieder großen Erfolg für die Glückssternaktion vermelden und die Fotoaktion mit dem Nikolaus sei auch ein Renner geworden, so Stephan Ruthe. Mit Engagement, Einsatz und Publikumserfolg seien außerdem die Maronis vertreten gewesen an ihrem Stand auf dem Storchenplatz während der Weihnachtsstadt.

Wahlen: Gesamtwahlen standen ebenfalls in der Hauptversammlung an. Gewählt wurden: Peter Hofmeister (Vorsitzender), Nikolaus Feuerstein (stellvertretender Vorsitzender), Sabrina Huber (Kassenführerin), Sigrid Schneider (Schriftführerin, neu), die Beisitzer Klaus Ruthe, Eberhard Volk, Stephan Ruthe, Claus Frey, Alexander Richter, Reinhard Valenta und die Kassenprüfer Karola Mülhaupt und Michael Wagner.

Die Service-Gemeinschaft

Die Service-Gemeinschaft Wehr feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festakt am 26. Oktober im kleinen Saal und dem Foyer der Stadthalle Wehr. Sie vertritt die Interessen der Gewerbetreibenden der Stadt Wehr und hat derzeit 89 Mitglieder. Vorsitzender ist Peter Hofmeister.

